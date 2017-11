Mor un vianant atropellat per un turisme a l'N-340 a Castellet i la Gornal. Google Maps

Un vianant ha mort atropellat per un turisme aquest diumenge al vespre a l'N-340 a Castellet i la Gornal (Alt Penedès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 18.21 hores al quilòmetre 1204,2 de l'N-340, a la zona de Santa Maria de Muntanyans entre l'Arboç i Santa Margarida i els Monjos. Per causes que encara es desconeixen, un cotxe ha envestit mortalment un vianant que anava pel voral de la carretera. Sis patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han treballat en l'accident, que ha obligat a donar pas alternatiu en aquest punt i ha provocat fins a 2 quilòmetres de retenció en ambdós sentits de la marxa. A partir de les 20.30 hores, s'ha normalitzat la circulació a la zona.