El World Hospital Congress 2017 premia el Consorci Sanitari del Garraf per "la gestió i lideratge"

El Consorci Sanitari del Garraf (CSG) ha rebut una menció honorífica a la gestió i lideratge pel projecte Lean Healthcare, durant el 41è World Hospital Congress 2017 - categoria Health Excellence Award for Leadership and Management in Healthcare- , que ha tingut lloc aquest mes de novembre a Taiwan.



El CSG va implementar la metodologia Lean Healthcare l’any 2011, com a eina de millora de la qualitat i seguretat dels processos assistencials de l’organització. L’aplicació d’aquest mètode implica que els professionals analitzin els processos que duen a terme en el seu dia a dia i identifiquin quines activitats no aporten valor al procés d’atenció. Segons la Rosa Simón, Directora de Qualitat del Consorci Sanitari del Garraf, “el Lean ha permès al CSG redissenyar els circuits interns de l’Hospital Sant Camil i l’Hospital Sant Antoni Abat, aconseguint millorar l’eficiència i la qualitat assistencial”.



Més de 850 professionals de 48 països han participat en aquest congrés mundial organitzat per la Federació Internacional d’Hospitals (IHF). Es tracta d’un esdeveniment que reuneix els principals impulsors de les polítiques nacionals i internacionals en la gestió del sector salut. Es tracta també d’un punt de trobada per l'intercanvi multidisciplinar de coneixement i experiències sobre bones pràctiques de lideratge en l'àmbit hospitalari, la gestió assistencial i la prestació de serveis.

La Direcció del CSG es mostra molt agraïda pel premi rebut. Segons la Rosa Simón “el principal valor del CSG són els nostres professionals. Per aquest motiu no podem oblidar que ells han estat els que han impulsat i posat en pràctica la metodologia Lean dins dels seus serveis i unitats per tal d’aconseguir ser més eficients i prestar el millor servei. Per tant, entenem aquest premi com un reconeixement a les tasques que realitzen tots ells en el seu dia a dia”.



La millora de la qualitat i la seguretat dels processos assistencials, és un dels eixos principals del Pla Estratègic 2015-2017 del Consorci Sanitari del Garraf.