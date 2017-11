Detenen al Vendrell un jove amb una ordre de recerca que circulava amb una bici del Bicing de Barcelona fumant un porro

La Policia Municipal del Vendrell ha detingut un jove que circulava per la carretera de Valls amb una bici del Bicing de Barcelona mentre fumava un porro. Els agents el van enxampar divendres a la tarda, mentre feien tasques de protecció escolar. En veure les circumstàncies en què circulava el jove, de 22 anys, el van identificar i van comprovar que tenia una ordre de recerca i detenció per part d'un Jutjat de Barcelona. Per aquest motiu, els agents el van detenir i traslladar a dependències policials, d'on va ser derivat al jutjat. Al mateix temps, el van denunciar per consum de drogues a la via pública.