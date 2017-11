El Suprem ratifica que conduir amb el carnet sense punts és delicte

El Tribunal Suprem ha establert que conduir amb el permís sense vigència per pèrdua de tots els punts és delicte i no una falta administrativa. L'alt tribunal explica que el delicte contra la seguretat viària no requereix un element addicional de posar en un risc concret la seguretat viària, i n'hi ha prou amb la posada en perill en abstracte que suposa conduir sense les condicions legals per a això.

El Suprem, en tres recents sentències, fixa aquest criteri que era compartit per la pràctica totalitat de les audiències provincials, excepte la de Toledo, que considerava que perquè existís el delicte de l'article 384.1 del Codi Penal l'acció de conduir un vehicle a motor o ciclomotor, sense tenir permís de conduir per pèrdua total dels punts assignats legalment, es requeria que en la conducció l'autor infringís algun precepte reglamentari que posi en risc la seguretat viària, atès que en un altre cas l'acció només constituïa una infracció administrativa.

La qüestió que es va plantejar el Suprem consistia, per tant, a determinar si el delicte de conducció amb permís caducat per pèrdua de punts, és un delicte de risc abstracte o concret, és a dir, si requereix la posada en perill de manera concreta del bé jurídic protegit (la seguretat viària) o n'hi ha prou amb la posada en perill en abstracte.

El Suprem resol que es dóna aquest segon supòsit. "La pèrdua de punts del permís de conducció per les sancions rebudes, és indicatiu que es manca de les característiques adequades per conduir un vehicle mentre que el conductor menysprea les normes de circulació legalment disposades per a això, i aquest menyspreu ha posat reiteradament en perill el bé jurídic protegit, optant el legislador per definir aquest tipus legal que suprimeix la vigència del seu permís de circulació, obtingut regularment al seu dia ", diu el Suprem.

Conductor amb permís espanyol sense punts i un permís portuguès

En un dels tres casos resolts, el Suprem examina el cas d'un conductor que quan va ser sorprès conduint, tot i tenir cancel·lat el permís de conduir espanyol per pèrdua de punts, ostentava un permís de conduir portuguès que havia estat obtingut mitjançant un intercanvi. Els fets van tenir lloc en una carretera navarresa, on l'acusat va ser interceptat per agents de la Policia foral.

Per al Suprem, aquest cas és un frau de llei. Segons la legislació europea, recorda el Suprem, "es pot obtenir el bescanvi del permís de conducció per a aquelles persones que resideixin més de mig any en un altre estat membre de la UE, però el que no pot aconseguir-se és comptar amb dos permisos de conduir, un caducat per pèrdua de punts, i un altre pertanyent a país diferent del que es condueix quan s'és sorprès sense vigència per pèrdua de punts", indiquen els magistrats.

Que s'hagi obtingut el bescanvi no pot impedir les disposicions sancionadores de tal manera que aquella que determina la imposició d'una sanció de privació de l'autorització administrativa de conduir vehicles per pèrdua de punts en un dels estats, pugui deixar d'aplicar-se.

"De tot això resulta que no poden tenir-se dos permisos, i usar el que convingui en cada moment, sobretot quan es circula per un estat en el que les autoritats impedeixen la conducció com a conseqüència de les infraccions comeses, que comporten la caducitat de la seva vigència per pèrdua total de punts", indica la resolució.

En aquest sentit, recorda que el que s'imputava a l'acusat no era conduir sense permís, situació en què la titularitat del permís portuguès faria la conducta legal, sinó que se l'acusa de conduir a Espanya quan hi ha una resolució ferma de pèrdua de vigència del permís de conducció, conducta il·legal.

En resum, "no es pot pretendre pel fet de tenir el referit permís portuguès mitjançant bescanvi, en ser resident a l'estranger, ser de millor condició que la resta de ciutadans nacionals que tenen únicament el permís de conduir espanyol; si perd, com va perdre, la vigència del permís de conduir a Espanya no pot la seva conducta quedar impune, sobretot tenint en compte que l'acusat coneixia perfectament com funciona el sistema de pèrdua de vigència, a l'haver-se-li retirat en dues ocasions anteriors, i en aquesta tercera senzillament es va avançar a la resolució de la Direcció de Trànsit".

Les condemnes imposades en els tres casos van des de 5 mesos de presó, per a aquest últim acusat, a multes d'entre 2.160 i 6.000 euros.