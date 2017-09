Mes d'agost càlid i sec a bona part del país

El Servei Meteorològic qualifica l'agost de càlid especialment a la meitat nord i molt càlid al massís del Montseny i Prepirineu central. Els primers dies del mes van ser els més calorosos i durant aquest episodi de calor intensa es van assolir o superar els 39 graus a la Ribera d’Ebre, el pla de Bages, el Priorat, el pla de Lleida, la conca de Tremp i la plana de Vic. En alguns casos es van registrar rècords de calor, com els 40,2 graus d'Aldover (Baix Ebre), la primera vegada que superava els 40 graus en 22 anys de dades. Així mateix, l'agost ha estat sec a gran part del país i molt sec a zones de les Terres de l’Ebre, del litoral, Altiplà Central, conca de Tremp i Prepirineu central i ,en canvi, ha estat plujós al vessant sud del Pirineu Occidental.

Segons indica el Servei Meteorològic, la meteorologia de l’agost ha estat marcada per l’omnipresent presència de l’anticicló Atlàntic en superfície que va afavorir l’estancament de la massa d’aire càlida tropical en els nivells més baixos de la troposfera. Aquesta configuració anticiclònica no tenia el seu reflex en els nivells mitjans de la troposfera, on va dominar durant gran part del mes el flux zonal (vent de l’oest), que va afavorir els pas de sistemes frontals que van provocar tempestes repartides molt irregularment pel territori.

Aquesta dinàmica es va trencar a partir del dia 25, quan una pertorbació es va desenganxar del corrent general provocant precipitacions molt intenses a la península Ibèrica i va acabar afectant la meitat oest de Catalunya. La precipitació es va fer més general els dies 30 i 31 d’agost amb l’arribada d’un sistema frontal amb precipitació intensa especialment al quadrant nord-est del país.

Calor molt intensa els primers dies

Catalunya va patir un episodi d'onada de calor durant els primer dies d’agost, el més important des de l’excepcional onada de calor del juliol de 2015. Tot i que aquesta vegada els valors de temperatura no van estar, en general, tan elevats com en aquella ocasió, cal destacar la persistència de la calor. L’episodi va estar provocat per la presència d’una dorsal anticiclònica a nivells mitjans sobre la península Ibèrica, acompanyada d’una massa d’aire molt càlid provinent del nord d’Àfrica, en una típica situació d’onada de calor a Catalunya.

Durant l’episodi es van assolir o superar els 39 °C de temperatura màxima als indrets típicament més calorosos del país en aquesta mena de situacions, com ara la Ribera d’Ebre, el pla de Bages, el Priorat, el pla de Lleida, la conca de Tremp i la plana de Vic. Concretament, 76 de les 181 estacions van superar el llindar de calor com a mínim 3 dies consecutius.

De fet, els dies 3 i 4 d’agost es van registrar rècords de temperatura màxima en un mes d’agost a 14 de les 139 estacions que tenen més de 10 anys de dades. D’aquestes, la meitat van superar fins i tot la temperatura més alta de tota la seva sèrie. Cal destacar especialment el cas d’Aldover (Baix Ebre), que va registrar 40,2 °C, la primera vegada que supera els 40 °C en 22 anys de dades.

Així mateix, la temperatura nocturna va ser especialment alta, amb diverses nits tropicals consecutives (temperatura mínima superior a 20 °C) a molts sectors de l’interior i fins a zones relativament elevades del Prepirineu, a banda del litoral i del prelitoral. Entre el dia 31 de juliol i el 5 d’agost, 12 de les 139 estacions amb més de 10 anys de dades van igualar o superar la temperatura mínima més alta de tota la seva sèrie. Cal destacar l’estació del Poal (Pla d’Urgell), que al llarg dels seus més de 27 anys de dades no havia registrat mai una temperatura mínima tan elevada com la del 31 de juliol (22,9 °C).



Tempestes i baixada de temperatures

Els dies següents a l'episodi de calor intensa, el pas d’una línia d’inestabilitat en altura i la calor intensa en superfície van provocar la formació de tempestes que van afectar el Pirineu i el Prepirineu. Van afectar molt especialment la Val d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. En aquests sectors es van arribar a recollir més de 50 litres, amb alguns màxims de més de 80 litres a sectors d’alta muntanya.

Posteriorment, el pas d’un sistema frontal va provocar una baixada de la temperatura amb glaçades a la majoria d’estacions d’alta muntanya (situades entre els 2.000 i els 2.500 m) i força rècords de temperatura a la resta del país.

Final d’agost càlid i plujós

Durant cinc dies, del 24 al 28 d'agost, es van registrar més de 20 °C a 850 hPa sobre Barcelona, arribant a 22,8 °C el dia 26 a les 12h i el 27 a les 00h. En superfície, els dies més calorosos van ser del 27 al 30, durant els quals 70 de les 181 estacions van arribar a superar almenys un dia el llindar per calor. D’altra banda, 8 estacions situades a l’Empordà i en alguns punts del prelitoral van registrar la seva temperatura màxima anual al llarg de l’episodi. Pel que fa a rècords de temperatura, hi va haver un de molt aïllat: amb 39,4 °C de màxima el 28 d’agost i una sèrie d’11 anys, Sant Sadurní d’Anoia va superar la seva màxima absoluta d’agost i de tota la sèrie (39,0 °C el 3 d'agost)

De fet, l’episodi de calor va ser conseqüència d’una pertorbació freda que es va desenganxar del corrent general i va quedar estancada a l’oest de la península Ibèrica. Tot i que a gran part de la península, fins i tot a la part central i sud de la costa de llevant, la baixada de la temperatura i la precipitació van ser destacades, Catalunya va quedar al marge i la temperatura s’hi va enfilar com a conseqüència del vent del sud-oest. No obstant, entre el dia 25 i el 29 d’agost la precipitació va afectar a bona part del territori, però aquesta en general va ser minsa.

En general, l’agost ha estat sec a gran part del país i molt sec a zones de les terres de l’Ebre, del litoral, Altiplà Central, conca de Tremp i Prepirineu central i, en canvi, ha estat plujós al vessant sud del Pirineu occidental. De totes maneres, l’agost de l’any passat va ser encara més sec.

A diferència del juliol, que en general climàticament és el més sec de l’any a gran part de Catalunya, l’agost és més plujós com a conseqüència de l’arribada, especialment durant la segona quinzena del mes, de sistemes frontals que afavoreixen la formació de tempestes. El mes d’agost tan sols quatre dies no van estar afectats per precipitació en algun punt del país, però aquestes van ser molt irregulars i amb quantitats de precipitació poc destacable. D’aquesta manera, el mes ha estat sec o molt sec a gran part del territori al no superar les quantitats acumulades les mitjanes climàtiques de l’agost.