Protecció Civil activa l'Inuncat en fase d'alerta per les pluges intenses previstes a partir de dissabte al matí

Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya, l'Inuncat, per l'episodi de pluges generalitzades que s'espera per a aquest dissabte, a partir del matí. Les previsions indiquen que la pluja pot durar fins diumenge i que pot anar acompanyada de fort vent. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en mitja hora arreu de Catalunya, però especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona al migdia. En tot l'episodi es poden acumular quantitats significatives de pluja.

Està previst que l'episodi comenci demà al matí amb les pluges entrant per les Terres de l'Ebre. De cara a migdia és quan serà més intens i afectarà qualsevol punt del país, especialment les comarques del litoral i prelitoral barceloní i gironí. És aquí on s’espera que es produeixin les incidències més importants. Les tempestes podran afectar zones urbanes i també rius i rieres al litoral que poden créixer de forma sobtada.

A partir del vespre i fins al matí de diumenge està previst que la intensitat de pluja baixi i afecti només les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona.

Protecció Civil recomana extremar la precaució en les activitats al medi natural i allunyar-se de rius i rieres que poden incrementar el cabal d'aigua de forma sobtada. També cal evitar estar a prop d'elements metàl·lics si hi ha tempesta elèctrica. A zones urbanes, els punts a evitar són pàrquings soterranis o similars si la tempesta és forta i està provocant acumulació d'aigua. A més, cal respectar sempre els tancaments a guals, ponts i altres accessos.

D'altra banda, cal extremar les precaucions en la conducció. S'ha d'evitar aparcar vehicles en rieres o punts subterranis inundables, o creuar rius o rieres si baixen amb aigua. El vehicle pot ser arrossegat encara que no hi hagi gaire profunditat. Igualment, cal evitar apropar-se a les lleres de rius i rierols que poden recollir aigua caiguda conca amunt i poden créixer de forma sobtada.