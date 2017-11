Retards d'almenys 30 minuts a les línies R2, R2 sud, R13, R14, R15 i R16 per un atropellament entre Sitges i Vilanova

Els trens de les línies R2, R2 sud, R13, R14, R15 i R16 circulen amb retards d'almenys 30 minuts per l'atropellament d'una persona entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. La incidència s'ha produït a dos quarts de cinc de la tarda d'aquest dissabte a la sortida de l'estació de Sitges i s'hi ha vist implicat un comboi que feia el recorregut entre Barcelona i València. Des de llavors i fins a un quart de set de la tarda els trens de mitja i llarga distància s'han desviat per Vilafranca del Penedès. Tot i que la circulació de trens entre Sitges i Vilanova ja s'ha normalitzat, els combois que circulen entre aquests dos municipis ho fan amb almenys mitja hora de retard. Com a mesura preventiva, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat.