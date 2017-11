Rodalies preveu servei normal per a aquest dimecres, "tot i que es pot veure afectat per la vaga"

Renfe preveu per a aquest dimecres un servei habitual a la xarxa de Rodalies, segons ha informat a través de les xarxes socials. Amb tot, conscient de la convocatòria de vaga general, la gestora del transport públic no descarta que hi pugui haver algun tipus d'afectació. Sobre aquesta situació concreta, indica que si hi haguessin alteracions se n'informaria al llarg del dia. Cal recordar que aquest dimecres hi ha una vaga general convocada per la Intersindical-CSC. En paral·lel, la Taula per la Democràcia ha convocat una aturada de país amb concentracions a les dotze del migdia i a les sis de la tarda.