Es posa en marxa un aparcament tancat per a bicicletes a l’estació de Vilafranca. Ajuntament de Vilafranca

A partir de dilluns 20 de novembre ja es podrà utilitzar el nou aparcament tancat de bicicletes o bicibox que darrerament s’ha instal·lat al passeig del Camp dels Rolls, tocant a l’estació de tren. Aquest bicibox disposarà de 10 places i quedarà tancat amb clau, si bé cada bicicleta haurà d’estar lligada individualment al seu interior.

La utilització d’aquest aparcament tancat per a bicicletes és gratuïta però caldrà estar registrat a l’Ajuntament. Les persones interessades en aquest servei hauran d’estar empadronades a Vilafranca del Penedès i s’hauran d’adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) a la planta baixa de la Casa de la Vila, on ompliran un formulari i signaran un compromís de bon ús del servei. En el moment de la inscripció se’ls lliurarà la clau per poder accedir al servei.

Si la iniciativa té èxit, l’Ajuntament de Vilafranca es planteja situar més bicibox en el futur en altres punts d’afluència de la ciutat.