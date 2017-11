Adif adjudica les obres per implantar un nou esquema de vies a Sants que permetrà una circulació de trens més fluida

Adif ha adjudicat el contracte d'obres per implantar un nou esquema a les vies d'ample convencional de l'estació de Barcelona Sants. Aquests treballs optimitzaran la capacitat de la infraestructura, agilitaran les operacions d'entrada, sortida i estacionament de trens i la pujada i baixada de viatgers. El nou mètode s'anomena 4 + 4 i permetrà que cadascun dels túnels que comuniquen amb les estacions de Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia disposin de dues vies per sentit de circulació i dues per estacionament de trens. El projecte s'ha adjudicat a l'empresa Acciona Construcción, amb termini d'execució estimat de deu mesos i un pressupost total de 5,8 MEUR, D'aquests 2,8 MEUR corresponen a l'execució de l'obra i 2,9 MEUR a materials i serveis aportats per Adif.

En l'actualitat, l'estació de Barcelona Sants disposa de vuit vies d'estacionament per a serveis d'ample convencional (Rodalies, Regionals i Llarga Distància). Dues d'aquestes vies donen servei als més de 450 trens que circulen diàriament pel túnel de Plaça de Catalunya, i les sis restants al túnel de Passeig de Gràcia, pel qual discorren més de 350 circulacions diàries.

Gràcies a aquesta actuació, s'implantarà un sistema anomenat 4 + 4, pel qual es disposarà així de dos feixos de quatre vies d'estacionament que comunicaran amb cada un dels túnels. D'aquesta manera, s'equilibren les vies d'estacionament per a garantir una major capacitat d'acord amb l'actual i futur esquema d'explotació de la xarxa.

Amb la nova configuració, les vies 7, 8, 9 i 10 de Barcelona Sants serviran per a l'estacionament dels trens que circulen pel túnel de Plaça de Catalunya, mentre que les vies 11, 12, 13 i 14 s'utilitzaran per a les circulacions del túnel de Passeig de Gràcia. Amb aquesta reorganització, cada túnel disposarà de dues vies per sentit i estacionament indistint per sentit.

La solució adoptada planteja una mínima afecció sobre l'actual traçat, ja que la ubicació dels nous aparells de via respectarà l'actual posició dels pilars existents i la situació de les andanes. Així mateix, es milloraran les condicions actuals de circulació amb una modificació dels diferents traçats de les vies en els accessos a l'estació, el que a més permetrà eliminar una limitació temporal de velocitat existent en l'inici dels túnels cap a Plaça de Catalunya i Passeig de Gràcia.

Les operacions tècniques en la infraestructura i la superestructura es realitzaran tant a la capçalera sud (costat de L'Hospitalet de Llobregat) com en la Nord (costat Barcelona). A la banda sud consistiran en l'aixecament dels desviaments existents i la seva reubicació segons la nova configuració, mentre que en el costat nord, a més d'actuar sobre els desviaments, es renovarà completament la via.

Pel que fa al sistema d'electrificació, s'adaptarà la catenària existent a la nova configuració del feix de vies. Així mateix, es realitzaran actuacions en vestíbuls i andanes per reordenar els accessos i els fluxos de viatgers, així com els encaminaments.

Mínima afectació

Adif ha dissenyat un pla per a l'execució de les obres amb la premissa de mantenir en tot moment un mínim de dues vies en servei (una per sentit de circulació) per a cada un dels dos túnels. Aquest pla contempla que els treballs es realitzin a la banda nocturna de manteniment, en caps de setmana i en èpoques de menys demanda per reduir les afectacions al trànsit.

Aquestes obres es completaran amb una altra actuació que inclourà les instal·lacions de seguretat i comunicacions, consistents en l'adaptació del enclavament (equipament que gestiona els moviments en l'àmbit de l'estació), i del sistema de senyalització per garantir la funcionalitat de les noves instal·lacions. Els treballs s'executaran de forma coordinada amb les obres de via i electrificació que s'han adjudicat.