Sitges s'endinsa en el surrealisme dels logicofobistes de 1936 amb una exposició a Can Rocamora

Can Rocamora acull a partir d'aquest divendres i fins el 4 de març l'exposició 'Logicofobistes: 1936, el Surrealisme com a revolució de l'esperit', on es recullen una quarantena de peces que il•lustren una representació del que va ser el surrealisme a Catalunya, marcat per la voluntat de sintetitzar l'espiritualisme, més enllà de Joan Miró o Salvador Dalí . La mostra, comissariada per Josep Miquel Garcia, arriba a Sitges després de passar per municipis com Mataró o Sabadell però, en aquest cas, incorpora una instal•lació dedicada a Artur Carbonell, artista local i un dels màxims exponents del surrealisme català. A banda de Carbonell, l'exposició també acull manifestos, programes i obres de Leandre Cristòfol, Esteve Francès, Ramon Marinel•lo i Àngel Planells, entre altres.

'Logicofobistes: 1936, el Surrealisme com a revolució de l'esperit' evoca l'exposició que el maig de 1936 va acollir la Llibreria Catalonia, on es presentava el surrealisme com un moviment transformador i d'expressió lliure. En aquell moment, l'exposició la va impulsar l'Associació d'Amics de l'Art Nou (ADLAN), que havia nascut el 1932 amb alguns dels integrants de 'L'Amic de les arts' i s'havia convertit en un referent en la promoció i difusió cultural durant la República. La visita a Barcelona de Paul Eluard el 1936 va ser determinant per inaugurar l'exposició.

Ara, la Generalitat, la Diputació de Tarragona, l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament del Vendrell s'han coordinat per reunir l'essència d'aquella mostra, en què es va reivindicar un estil artístic trencador, que va agafar volada especialment just abans de l'esclat de la Guerra Civil.