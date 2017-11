L'Ajuntament de Vilanova es compromet a resoldre amb "celeritat" el pagament a l'organització del Carnaval

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s'ha compromès a resoldre amb "celeritat" el pagament que reclama la FAC (Federació d'Associacions pel Carnaval) com a condició per organitzar la festa del 2018. La regidora de Cultura, Teresa Llorens, ha respost així a l'advertiment que divendres van fer els responsables del Carnaval, que van amenaçar amb no assumir la propera edició de la festa si Intervenció no desbloqueja el pagament de 12.000 euros pendents de la subvenció d'aquest 2017. Segons Llorens, les regidories de Cultura i Hisenda estan treballant conjuntament per resoldre la situació "el més aviat possible". Llorens ha senyalat, com va explicar la FAC, que les complicacions han sorgit perquè Intervenció ha detectat documents tècnicament invàlids a la justificació de la subvenció del 2016.

La FAC va denunciar públicament divendres els impediments amb què està topant per cobrar la subvenció d'aquest 2017, en una situació que, asseguren, s'ha produït dues vegades al llarg de l'any. La primera, apunten, va ser durant l'estiu degut a una incidència amb la justificació de la subvenció del 2015, però finalment van cobrar els diners gràcies a un informe de la Regidoria de Cultura que va avalar la seva gestió. Amb tot, ara la situació es repeteix perquè Intervenció ha detectat la mateixa incidència a la justificació del 2016.

La FAC ha lamentat que els darrers dos anys "s'ha endurit la legislació" pel que fa a la justificació de les subvencions públiques i als documents admesos a l'hora de liquidar les despeses. Per aquest motiu, reclama "un període d'adaptació" per poder assumir els canvis i apunta que els és impossible "crear una factura d'un any ja vençut". L'entitat insta l'Ajuntament a donar una data per resoldre el pagament dels 12.000 euros que ara estan bloquejats i, si no és així, avisen que la Junta dimitirà en bloc.