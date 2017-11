L'organització del Carnaval de Vilanova amenaça amb no assumir l'edició del 2018 per les dificultats de cobrar la subvenció

La FAC (Federació d'Associacions pel Carnaval) de Vilanova, entitat organitzadora del Carnaval, ha advertit que es planteja no assumir l'edició del 2018 perquè estan topant amb "traves administratives" per part de l'Ajuntament a l'hora de cobrar la subvenció d'aquest any. La Junta de l'entitat lamenta que el Departament d'Intervenció els té bloquejada una partida 12.000 euros, que no els ha lliurat perquè falten documents en les justificacions de les subvencions dels anys 2015 i 2016. Malgrat la FAC sosté que totes les despeses estan justificades, l'Ajuntament els apunta que alguns dels documents presentats no són tècnicament vàlids. L'actual Junta de la FAC assegura que no té possibilitat de substituir aquests rebuts perquè es tracta d'anys vençuts i avisa que, si no cobra els 12.000 euros pendents, plegarà en bloc i no organitzarà la propera edició.

Quan falten poc més de tres mesos pel Carnaval del 2018, la FAC lamenta que l'Ajuntament els bloquegi el pagament de 12.000 de la subvenció d'aquest 2017, malgrat asseguren que totes les despeses d'aquest any ja estan justificades amb les factures corresponents. La tresorera de l'entitat, Mireia Contreras, apunta que és la segona vegada que Intervenció paralitza un pagament d'aquest any.

El primer, recorda, va ser a l'estiu, per manca de documentació en la justificació del 2015, que l'entitat va aconseguir superar gràcies a un informe de la Regidoria de Cultura. Ara, expliquen, els impediments per cobrar es produeixen perquè Intervenció diu que la justificació del 2016 també està incomplerta, ja que algunes despeses estan mal argumentades, amb documents que tècnicament no són vàlids.

Contreras admet que els últims anys "s'ha endurit la legislació" pel que fa a la justificació de les subvencions públiques, i reclama "un període d'adaptació" per poder assumir els canvis. En aquest sentit, assegura que la justificació d'aquest 2017 ja s'ha fet en base als nous criteris, i insisteix que la FAC no té possibilitat de modificar la documentació de les despeses d'anys anteriors. "No podem crear una factura d'un any ja vençut", remarca, assegurant que l'assemblea de l'entitat ja va aprovar els comptes al final del 2016.

La FAC detalla que ha estat aquest divendres quan se'ls ha comunicat que no podran cobrar els 12.000 euros pendents d'aquest any fins que resolguin les mancances de la justificació del 2016. La tresorera, però, insisteix que és tècnicament inviable i confia que la Regidoria de Cultura emeti un nou informe que avali que totes les despeses van ser correctes.

En aquest sentit, la FAC ha donat una setmana de marge a l'Ajuntament per resoldre la situació i anunciar una data de pagament. "Si no, ens plantejarem plegar i que el Carnaval l'organitzi l'Ajuntament o qui creguin oportú", adverteix Contreras, que lamenta que la Junta ja té diversos projectes preparats per l'any que ve, els quals no pot tirar endavant per manca de liquiditat. A més, apunta que "si la subvenció del 2017 està paralitzada, ningú garanteix que l'Ajuntament avanci la primera bestreta del 2018". "Si no hi ha recursos, no hi ha Carnaval", conclou.