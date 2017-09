Sant Cugat Sesgarrigues posa en marxa una campanya contra el malbaratament alimentari

La campanya es desenvoluparà entre el 12 de setembre i el 15 d’octubre, amb l’objectiu de conscienciar a la població de la gran quantitat de menjar aprofitable que acaba a les escombraries i promoure hàbits de consum més responsables. Mitjançant el repartiment de fulletons i un taller de cuina adreçat a totes les edats, s’oferirà informació per a ajudar a no llençar menjar a la cuina de casa, tot facilitant receptes d’aprofitament o consells per calcular les racions i planificar la compra.

Una part important de la campanya es durà a terme en els bars i restaurants de la població que s’adhereixin a la proposta. Aquests establiments disposaran d’informació sobre l’aprofitament alimentari i oferiran bosses per tal que els clients que no s’hagin acabat l’àpat, puguin emportar-se el menjar a casa, amb l’objectiu de normalitzar aquest gest tant estalviador.

En el marc de l’Eco Sant Cugat, dimarts 19 de setembre a les 18:30 hores es realitzarà al Centre Cívic un taller de cuina gratuït per aprendre els diferents mètodes de conservació d’hortalisses i fruites elaborant melmelades, patés i altres acompanyaments per als plats. Es tracta d’un taller teòric i pràctic, amb una durada de dues hores, i que inclou un tast dels productes elaborats. Cal fer inscripció prèvia a l’Ajuntament. Així mateix diumenge 24 hi haurà un estand informatiu de la campanya “Som gent de profit a la Fira Eco Sant Cugat, on s’atendrà a tothom que vulgui ampliar la informació o resoldre dubtes.

Durant la campanya també es realitzarà un concurs de receptes d’aprofitament, en que es sortejarà un àpat per a dues persones entre totes les propostes presentades. Fins al divendres 6 d’octubre, es podran dipositar les receptes a les bústies que trobaran als establiments adherits a la campanya i a l’Ajuntament.