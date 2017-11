Geliga arriba a la vuitena edició de la Funifira, una fira dedicada al maquetisme i el món ferroviari. Any rere any la Funifira ha anat prenent cos, mantenint l'espai firal i l'espai gastronòmic com a llocs de referència però oferint, també, noves propostes de diferent contingut amb l'objectiu d'incrementar l'atractiu d'aquesta fira.

Una nova edició de la Funifira està a punt d'iniciar-se, una iniciativa de dinamització, de promoció de Gelida que vol mantenir el seu atractiu amb noves propostes. Enguany, la inauguració, dissabte 11 de novembre, anirà a càrrec del President del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en Francesc Olivella Pastallé.

Malauradament, en aquesta edició, no hi és present el seu protagonista, el Funicular de Gelida, per motius tècnics fa més d'un any fora de servei, i que el passat mes de juny va ser retirat per realitzar les avaluacions tècniques de la primera fase del projecte de reparació del Funicular. Un projecte que esdevé fruit del compromís manifestat pel Conseller Josep Rull en la FUNIFIRA 2016 i de les diferents reunions que des de l'ajuntament s'han mantingut, també, amb el president de FGC, Enric Ticó. Uns treballs, per valor d'1,5 milions d'euros, que facilitaran la renovació de les caixes i les rodes.

Malgrat aquestes desventures d'un dels emblemes del municipi gelidenc, la Funifira 2017 es presenta amb la confiança i el desig que l'any vinent el Funicular estigui en funcionament. Una més dels atractius que omplen la Funifira, any rere any, amb un gran reguitzell d'activitats.