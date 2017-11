La Generalitat confirma que el funicular de Gelida encara trigarà un any a tornar a posar-se en marxa. Ramon Filella

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha actualitzat aquesta setmana el calendari de les obres de reparació del funicular de Gelida. La companyia ha avançat que el trenet no tornarà a funcionar fins a finals del 2018 degut al complicat procés de rehabilitació que s'està duent a terme des del passat mes de maig. Això vol dir que Gelida encara haurà d'esperar com a mínim un any a disposar del seu element de poble més emblemàtic.

La complexitat de la reparació dels antics vagons del funicular és un dels aspectes que més està dificultant el procés. Ferrocarrils ja va fer públic en el moment d'engegar el projecte que l'empresa que suministrava les peces de recanvi d'aquests vagons havia tancat fa temps i que, per tant, trobar-ne de noves era una de les actuacions més dificultoses del projecte.

Des de Ferrocarrils de la Generalitat han explicat que “els treballs estan seguint el programa que es va establir en el seu dia però hem de tenir present que es tracta d'un projecte tècnic de gran complexitat”. Els vagons del funicular gelidenc es troben actualment a les cotxeres que la companyia té a Rubí on s'estan duent a terme els treballs de renovació de les caixes i de les rodes.

El funcionament del funicular es va interrompre l'any 2012 en els dies laborables i el 2016 de manera definitiva. Entre el 2012 i el 2016 oferia viatges durant els caps de setmana com a element turístic del municipi. Per cobrir el trajecte entre l'estació de Renfe i el nucli urbà hi ha un servei auxiliar d'autobusos.