La Confraria del Cava ja ho té tot a punt per la 6a Nit Solidària del Cava

La Confraria del Cava Sant Sadurní ja té lligats tots els detalls de la 6ª Nit Solidària del Cava, que se celebrarà el divendres 17 de novembre a la sala oval del Palau Nacional de Montjuïc, seu del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). En les cinc edicions anteriors, la Nit Solidària ha recaptat més de 160.000 euros a benefici de Càritas, que l’entitat ha destinat a finançar diversos projectes solidaris. Aquest 2017, el que es reculli amb el sopar també serà per aquesta associació. La Confraria va sumar l’any passat 21.620 euros amb les aportacions dels assistents a la iniciativa, una quantitat que l’Obra Social ”la Caixa” va doblar fins arribar als 43.240 euros totals.

L’acte comptarà amb la presència dels nous Ambaixadors del Cava, Marta Torné i Jordi Cruz, a més de diverses personalitats del sector del cava i de la societat catalana. Durant el sopar se sortejarà el cartell que el pintor Jordi Rollan ha creat especialment per la Nit Solidària, i també es faran altres sortejos i regals entre els assistents.

El preu per assistir a aquest acte és de 100 euros. Els que no hi puguin ser presents, també tenen l’opció de ser solidaris amb Càritas fent les seves aportacions a la fila 0.