Els tècnics tributaris veuen una "presa de pèl" les millores fiscals de la nova llei d'autònoms

L'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) afirma que les millores fiscals de la nova llei d'autònoms són "una presa de pèl", per bé que admet que des del punt de vista social sí hi ha hagut millores. És un dels punts que es tractarà a les 24enes jornades tributàries de l'APttCB, que tindran lloc els dies 16 i 17 de novembre a Castelldefels. Les millores fiscals inclouen una deducció de les despeses de l'habitatge habitual, com ara l'aigua, la llum o el gas, per a aquelles persones que treballin al seu domicili. Amb tot, la proporció és, segons els tècnics de l'entitat, "ridícula", perquè només es permet deduir el 30% de la despesa de la proporció de l'habitatge dedicat a l'activitat.

Una altra millora fiscal és la deducció de les despeses de manutenció fetes en establiments d'hoteleria per desplaçaments fora del municipi de l'activitat, sempre que el pagament es faci per mitjans electrònics. A més, indiquen des de l'APttCB, s'ha d'acreditar el motiu del desplaçament i la correlació entre els ingressos i les despeses de l'activitat. Això, a parer de l'entitat, fa que s'incrementi "considerablement" la feina administrativa, perquè, a banda de guardar els tiquets de les despeses, cal registrar el motiu del desplaçament.

En canvi, les millores en l'àmbit social són considerades més interessants des de l'entitat. Es rebaixen els recàrrecs per impagament de quotes del 20 al 10%. Baixa de 5 a 2 anys el termini que ha de passar després de cessar en una activitat autònoma per tornar-se a donar d'alta i tenir dret a les bonificacions. S'estableix una bonificació durant el període maternitat, paternitat o adopció. S'inclou l'accident 'in itinere' com a accident de treball. S'estableixen diferents bonificacions per la contractació o incorporació com a treballadors autònoms a familiars. O millora de la jubilació activa sempre que l'autònom mantingui l'activitat i acrediti tenir contractat un treballador, entre d'altres.

I pel que fa a les possibilitats d'impugnar les plusvàlues dels immobles, els tècnics de l'entitat qüestionen la forma de càlcul a l'hora de definir la base imposable de l'impost. Aquesta forma ve donada a través de valors cadastrals i, per tant, afirmen, sempre dona una base imposable positiva, "que no té res a veure" amb la realitat de la transmissió.

L'entitat subratlla que aquesta problemàtica s'ha fet palesa, principalment, arran de la crisi immobiliària, moment en què hi ha començat a haver vendes per sota del preu d'adquisició. Per tant, opinen que el gran fonament per a la discussió de la forma de càlcul de l'impost és que no hi pot haver base imposable si l'operació real té pèrdua, ja que "no hi ha increment".