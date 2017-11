Graven un anunci publicitari a la façana marítima de Vilanova

Vilanova i la Geltrú ha tornat a ser l'indret escollit com a escenari pel rodatge d'un anunci, en aquesta ocasió d'una coneguda marca de mocadors de paper. Des de primera hora del matí de dissabte diversos camions s'ubicaven a l'Escullera de Ponent i al passeig de Ribes Roges per preparar l'escenografia que serviria per explicar el relat que envolta tota ficció publicitària.

A mig matí, l'escenari de filmació es va traslladar al passeig de Ribes Roges on figurants i protagonistes passejaven, a peu, en bicicleta o amb un ‘rickshaw' (vehicle de passeig a tracció d'una bicicleta). Val a dir que l'expectació generada va ser notable amb moltes persones que es en aquelles hores estaven gaudint del passeig, prenent imatges i vídeos.