Comunicat de l'equip de govern de Sant Martí Sarroca

La nostra intenció com Equip de Govern davant l’actitud del Grup Socialista d’abandonar les seves responsabilitats amb el municipi era senzillament d’agrair la feina feta pels regidors, des del respecte personal, i lamentar les desavinences a nivell nacional. Però degut al contingut del comunicat rebut, ens veiem obligats a comunicar i mostrar el nostre desacord.

El dijous 2 de novembre, el Grup Socialista ens fa saber que trenca el pacte de govern i abandona les seves responsabilitats i compromisos amb el municipi. Volem comunicar que el pacte de legislatura entre la CUP, ERC i el Grup Socialista es va dur a terme, entre d’altres coses, perquè el Grup Socialista va dir que no serien un impediment davant els temes sensibles de temàtica nacional. Això, evidentment, no ha sigut així. Han utilitzat la regidoria de comunicació per censurar o buidar de contingut les noticies respectives al procés independentista. Per exemple, entre d’altres coses:

- No es va enviar cap nota informativa als mitjans de comunicació sobre els fets històrics succeïts al municipi el cap de setmana de l’1 d’octubre.

- No es va voler comunicar perquè l’Ajuntament obria les portes el 12 d’octubre.

- No es va voler publicar la posició de l’Ajuntament davant la República Catalana després del ple del Parlament.

- Tampoc es va voler avisar a la ràdio municipal per retransmetre en directe el ple extraordinari on el Grup Socialista es va abstenir davant l’aplicació de l’article 155.

I també volem puntualitzar que els serveis jurídics municipals van emetre un informe apel·lant a la llibertat d’expressió de les mocions polítiques. Sense risc de situar l’Ajuntament fora de la legalitat, com acusa el Grup Socialista.

Davant d’aquests fets, es va qüestionar el funcionament de la comunicació de l’Ajuntament per part del regidor Albert Tort, responsable de la regidoria. Res mes. I la resposta davant d’aquest qüestionament ha sigut abandonar el govern. En el seu comunicat ens acusen d’ús partidista de la institució, suposem que volen dir que no els hi agrada que posem l’Ajuntament al costat del govern legítim de Catalunya. Entenem que ells abandonen el govern i les responsabilitats amb el municipi perquè no els deixem fer un ús partidista dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament. No els deixem silenciar la voluntat de la majoria del govern, la majoria del plenari i la gran majoria del municipi respecte els greus fets d’estat de setge que succeeixen al nostre país.

Davant la deriva reaccionària de l’estat espanyol, creiem que l’Ajuntament s’ha de posicionar, ja que si som neutrals en situacions d'injustícia, vol dir que hem escollit el costat de l'opressor. Així que ens posicionem al costat del govern de Catalunya i al costat dels presos polítics. El Grup Socialista es vol amagar darrera la neutralitat i darrera de molta retòrica per no assumir la responsabilitat del PSC amb l’aplicació de l’article 155 contra el poble de Catalunya. Motiu pel qual alguns regidors del PSC ja han començat a dimitir a diferents Ajuntaments. Així que seria més sincer per part del Grup Socialista dir que trenquen el pacte de govern pels mateixos motius que estan trencant a tants Ajuntaments de Catalunya, és a dir, per motius partidistes tancant files amb C’s i el PP. No cal posar excuses de gestió municipal per trencar el govern, ja que no creiem que precisament el Grup Socialista vulgui parlar d’abandonament de determinades funcions municipals. El trencament del govern per part del Grup Socialista ha sigut exclusivament per motius nacionals i no per discrepàncies a nivell municipal, per molts equilibris lingüístics amb que ho vulguin vestir.

També volem comunicar que aquest trencament no canvia el compromís adquirit dels regidors de la CUP i ERC amb el govern i el municipi. Per tant, com Equip de Govern assumirem les regidories abandonades per continuar amb la tasca de gestió del municipi.

I finalment, volem que quedi clar que l’actual Equip de Govern de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca preferim mantenir la dignitat que el tripartit. Ens posicionem en defensa de la democràcia i al costat del govern legítim de Catalunya. I condemnem que s'actuï en nom de la llei, però d'esquena als drets.

L'Equip de Govern