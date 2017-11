Censurem el suport del PSC a la repressió contra Catalunya

La societat catalana té entre molts dels seus grans consensos la defensa de l’escola pública, la defensa de les institucions pròpies i la defensa del dret a decidir. Aquests principis i compromisos han estat compartits per la gran majoria de forces polítiques i per tot el catalanisme polític.

Catalunya ha buscat des de fa anys la forma per poder expressar la seva voluntat per decidir el seu futur polític com a poble. I ho ha fet sempre buscant l’acord, la legalitat i l’exercici democràtic al seu dreta a decidir. La defensa d’aquest dret que durant tant de temps hem defensat les forces democràtiques, conjuntament amb el PSC, ha vist les seves limitacions quan s’ha volgut preguntar a la ciutadania de forma efectiva si volien que Catalunya esdevingués un estat independent en forma de República. Passar de les intencions al fet. El dret a decidir havia estat una reivindicació essencial, un estendard socialista, que lamentablement ara ha desaparegut, just quan les classes populars han demanat al carrer i a les institucions poder-lo exercir per decidir democràticament el futur polític de Catalunya.

El dret a l’autodeterminació dels pobles que havíem defensat conjuntament amb els socialistes de l’etapa post franquista i que era un dels pilars de l’Assemblea de Catalunya, resulta que ara ja no existeix perquè és el PSOE qui marca quines directrius ha de tenir el seu súbdit a Catalunya, el PSC. El PSOE que va fer fora el president Pasqual Maragall i va malbaratar l’oportunitat de fer una transició real a l’Estat espanyol a partir de l’Estatut, ara també abraça els postulats dels hereus del franquisme que encara avui governen al regne d’Espanya, gràcies a l’abstenció del partit de Pedro Sánchez.

Aquest PSC que ha oblidat el dret a decidir i el dret a l’autodeterminació que defensaven, ara ha donat un xec en blanc al PP i C’s per carregar contra les voluntats legítimes i democràtiques de Catalunya. La càrrega policial durant l’1 d’octubre, l’aplicació de l’article 155 amb l’eliminació de les institucions catalanes, l’empresonament del vicepresident i dels conselleres i consellers de la Generalitat de Catalunya són bons exemples de les conseqüències del xec en blanc del partit socialista al govern de Mariano Rajoy.

Des d’ERC lamentem i reprovem el canvi de rumb que el PSC ha desenvolupat en els últims anys abandonant el catalanisme polític i la defensa de les institucions catalanes que històricament havíem defensat conjuntament. Amb l’actual doble discurs dels seus comunicats és evident que no està a l’alçada dels moments que estem vivint on els valors democràtics i la defensa de les institucions catalanes i de la voluntat sorgida del referèndum de l’1 d’octubre han de ser el pal de paller de les nostres actuacions com a demòcrates que som.

Des dels municipis i des de totes les institucions del país s’ha de participar en aquest moment històric. No hi ha espai per a l’equidistància. Cal que recuperem les nostres institucions, que rebutgem l’aplicació de l’article 155 i que exigim la llibertat dels presos polítics per continuar avançant en l’inici del procés constituent de la República Catalana.

Comunicat dels grups municipals de Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.

Declaracions de la portaveu d’ERC – Vilanova i la Geltrú, Queti Vinyals, al respecte:

"No és normal, a aquestes alçades, el silenci i la invisibilitat dels representants polítics del PSC al carrer. On són els seus principis fonamentals: la defensa de la llibertat, la fraternitat, el dret a l'autodeterminació...?

A Vilanova el partit socialista està governant al costat d'una alcaldessa que forma part dels 712 alcaldes imputats per Fiscalia per donar suport a l'1-0. Els dirigents del PSC fan costat als atacs del PP i de C’s i, amb la seva abraçada, col·lateralment també posen en risc el govern de la ciutat, perquè les sentències judicials poden arribar a fer que l'alcaldessa també vagi a la presó. Demanem al grup socialista que estigui a l'alçada del moment, perquè un pacte amb un pla de mandat no és un escut de per vida. En aquests moments, el món local es posiciona al costat de la legitimitat i de la democràcia.

Ara cal ser honestos i actuar en coherència a tots els nivells: el nacional i el municipal. Són còmplices de les decisions i les accions dels seus dirigents que, amb el seu suport a la PP i C's, han permès que Catalunya estigui intervinguda, que uns representants il·legítims ocupin les institucions catalanes, que ordenin que els informes es facin en castellà, que deixin en suspensió les subvencions i els ajuts a les entitats... Per tot això, ara demanem al PSC de Vilanova i la Geltrú que no s'amagui darrere d'un pla de govern i que sigui coherent. Si ho fan, ens tindran al costat a l'hora de defensar polítiques socials i progressistes però, sempre i quan siguin fidels als ideals democràtics i defensin els mandats legítims sorgits de la voluntat del poble de Catalunya."