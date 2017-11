Estira i arronsa al pacte de govern entre el PDeCAT i el PSC a Vilanova després de l'empresonament dels consellers

El pacte de govern entre el PDeCAT i el PSC a Vilanova i la Geltrú es troba en un estira i arronsa després de l'empresonament dels consellers destituïts. El partit encapçalat per Neus Lloveras ha instat aquest divendres els socis de govern a mostrar un "gest clar" de "sensibilitat" vers l'empresonament dels Govern per poder mantenir el pacte de govern municipal i ha demanat al PSC que expulsi els regidors que no mostrin aquest rebuig. L'alcaldessa Neus Lloveras ha negat que es tracti d'una "amenaça", i ha insistit que és una "petició per a què facin una acció clara i contundent". Hores més tard, el PSC ha respost senyalant que l'empresonament del Govern és "desproporcionat" i ha demanat l'alliberament dels consellers i dels presidents d'Òmnium i l'ANC. "Demanem que s'acordin les solucions polítiques i es posi fi a l'aplicació de l'article 155. No hi ha una sortida legal, sinó política", ha afegit la formació socialista en un comunicat emès des de la Federació Alt Penedès-Garraf.

L'alcaldessa Neus Lloveras ha lamentat que el comunicat emès ahir dijous pel PSC a nivell nacional va ser "molt fluix" i ha demanat un posicionament "contundent" al grup municipal socialista encapçalat per Juan Luis Ruiz. "A nivell local ens entenem perfectament però en aquest moment costa més separar les qüestions i cal que hi hagi sensibilitat", ha explicat Lloveras, que ha definit l'empresonament dels consellers destituïts com "una línia vermella important".

Després de participar a la concentració de rebuig a l'empresonament dels 'Jordis' i del Govern, l'alcaldessa ha explicat que el PDeCAT i el PSC s'han donat "uns dies de reflexió mútua". Tot i que ha negat que la petició adreçada als socialistes sigui una "amenaça" que condicioni la continuïtat del pacte a l'Ajuntament, la cap de files del PDeCAT ha deixat la porta oberta negociar amb ERC i la CUP la creació d'un govern alternatiu sobiranista, com han proposat els republicans aquesta setmana. "Estem predisposats a seure. Crec que són dies on hem de veure què és el millor per Vilanova i és molt difícil separar la política municipal i la nacional", ha afirmat.

Les declaracions de Neus Lloveras s'han produït mentre el PSC reunia la seva assemblea local per definir una resposta a la petició del PDeCAT. Poc després, la federació comarcal ha emès un comunicat assegurant que l'empresonament del Govern és "desproporcionat", motiu pel qual demanen que Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i els vuit consellers siguin posats en llibertat de forma "immediata". "Serem en la defensa de les institucions de Catalunya, per les seves llibertats i l'autogovern aconseguir fins ara", afegeixen.

Al seu torn, l'agrupació local del PSC ha secundat el comunicat comarcal i ha "refermat" l'acord de govern signat el 2015 amb el PDeCAT. El grup municipal ha defensat que vol "garantir la governabilitat per consolidar les actuacions i mesures endegades durant els últims dos anys de mandat". De moment, però, qui ha abandonat el partit és el fins ara el regidor d'Educació, Joan Martorell, que ha anunciat que renuncia a l'acta i es dona de baixa de la militància del PSC. En una piulada a Twitter, Martorell ha dit que no està d'acord "amb el paper que està jugant el PSC".