Més de 5,5 milions de catalans estan cridats a les urnes el 21-D

Un total de 5.553.983 electors catalans estan cridats a les urnes a les pròximes eleccions al Parlament del 21 de desembre, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquests, 5.329.139 són residents a Catalunya i la resta, 224.844, a l'estranger. Dels electors residents a Catalunya, 136.300 podran participar per primera vegada en aquests comicis per haver complert els 18 anys des de les darreres eleccions del 27 de setembre del 2015. Els electors residents a l'estranger podran sol·licitar el seu vot a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral fins al 22 de novembre. Les peticions es podran enviar per internet amb un certificat electrònic reconegut per la Seu Electrònica de l'INE o amb la clau enviada amb l'imprès oficial.

El cens electoral es podrà consultar del 3 al 10 de novembre als ajuntaments i en les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral. Els electors residents a l'estranger podran comprovar les seves dades d'inscripció en aquestes mateixes dates en els consolats. Així mateix, es podran presentar reclamacions sobre les dades d'inscripció als ajuntaments, consolats o en les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral, en el mateix termini, del 3 al 10 de novembre.

Per demarcacions

Un total de 3.981.991 persones estan cridades a les urnes a la circumscripció de Barcelona, de les quals 173.927 resideixen a l'estranger. A la circumscripció de Girona tenen dret a vot 499.867 electors, d'aquests 17.998 resideixen a l'estranger. 297.923 persones podran votar al 21-D a la demarcació de Lleida, de les quals 15.970 persones viuen a l'estranger. I, finalment, de la circumscripció de Tarragona hi ha 549.358 censades amb dret a vot, d'aquestes 16.949 són residents a l'estranger.