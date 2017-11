Albano Dante Fachin dimiteix com a secretari general de Podem Catalunya i es dona de baixa del partit

Albano Dante Fachin ha presentat aquest dilluns la dimissió com a secretari general de Podem Catalunya i ha anunciat també que es dona de baixa com a militant de la formació morada. En roda de premsa a la seu del partit, Fachin ha afirmat que pren la decisió "per coherència" després de la "intervenció" de la direcció estatal sobre la delegació catalana i arran d'un "gir de 180 graus" en la política dels de Pablo Iglesias, ha denunciat. Molt crític amb Catalunya en Comú i amb Xavier Domènech per un posicionament "acrític" arran de la consulta per a la confluència de cara al 21-D, Fachin ha assegurat que no pretén "fitxar" per a cap llista d'un altre partit. Ara bé, Ha admès però que el seu sector està en converses amb formacions com ERC, la CUP i Procés Constituent per buscar un "preacord" de cara les eleccions del desembre. Fachin no ha concretat més enllà d'assegurar que treballa per articular-ho des d'un "partit instrumental". "No hem arribat a cap acord amb ningú; si és possible algun tipus d'acord ho farem públic", ha afegit conscient dels terminis electorals i assegurant que ho preguntarà a les bases que se sumin a la proposta.