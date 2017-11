Puigdemont insta Juncker i Tajani a acceptar els resultats del 21-D: "Seguireu ajudant Rajoy amb aquest cop d'estat?"

El president Carles Puigdemont ha instat aquest dimarts als presidents de les institucions europees i a l'Estat espanyol a acceptar els resultats del 21-D. En una apel·lació directa al president de la CE, Jean-Claude Juncker, i al del Parlament Europeu, Antonio Tajani, Puigdemont ha preguntat: "Seguireu ajudant Rajoy amb aquest cop d'estat?". El president, davant de 200 alcaldes que han viatjat a la capital europea per donar suport al seu govern i als consellers a l'exili, ha dit que Catalunya és "l'únic territori" a Europa que pateix "l'anomalia democràtica" de no tenir el seu govern ni parlament escollits. Puigdemont ha descrit el 155 com un "cop d'estat que restringeix llibertats i drets i amenaça Catalunya i Europa" i ha reclamat que el 21-D es pugui celebrar amb "normalitat democràtica", "sense policies que amenacin la diversitat d'opinió" ni amb "límits a les idees dels altres".

Puigdemont ha defensat que "l'únic camí per esdevenir una república independent és la democràcia". "L'Estat espanyol la repressió li serveix per imposar la seva força però mai ens convenceran", ha dit, remarcant que als catalans els "agraden els reptes democràtics" i que participaran als propers comicis.

"Hem de vèncer tots plegats aquest cop d'estat del 155", ha dit el president, que ha exigit respecte pel que els catalans decideixin a les urnes. "Senyor Juncker, senyor Tajani, és aquesta l'Europa que voleu? És aquesta l'Europa que ens convideu a construir?", ha preguntat Puigdemont als líders europeus.