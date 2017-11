Campuzano assegura que "no hi ha hagut cap ús inadequat de fons públics" en el viatge de 200 alcaldes a Brussel·les

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, ha assegurat que "no hi ha hagut cap ús inadequat de fons públics" en el viatge de 200 alcaldes a Brussel·les per denunciar l'empresonament de bona part del Govern i dels líders d'ANC i Òmnium. Segons Campuzano, el viatge s'ha organitzat per AMI i AMC i també hi ha hagut alcaldes que "ho han pagat de la seva butxaca". Campuzano insisteix que tots els alcaldes estan sotmesos al control dels plens i que, per tant, els grups de l'oposició podran preguntar en els casos que així ho estimin necessari. El portaveu del PDeCAT també considera que seria "una bona notícia" que les causes obertes contra el Govern (instruïda a l'Audiència Nacional) i contra Forcadell i membres de la Mesa s'unifiqués al Suprem, tal i com avança 'El País'. "El que és estrany és que dues causes que són pràcticament iguals es tramitin a dues jurisdiccions diferents", ha declarat.

Campuzano també ha reconegut que, hores d'ara, la llista unitària independentista per al 21-D "'s'allunya" però confia que acabi havent acord. "En el món sobiranista hi ha una demanda molt forta perquè el conjunt de forces polítiques que compartim qüestions anem junts", ha assenyalat.