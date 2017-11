Montoro sobre la denúncia als alcaldes que van anar a Brussel·les: "No poden usar recursos públics per finançar-ho"

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha justificat la denúncia a la Fiscalia del Tribunal de Comptes per investigar els alcaldes que van viatjar a Brussel·les en l'acte del passat 7 de novembre per criticar "la persecució política i judicial del Govern". Segons el ministre, la denúncia es troba en la "primera fase" però l'objectiu és detectar si es van usar recursos públics en el viatge i les despeses relacionades. "És evident que un responsable públic que vagi a un acte d'aquestes característiques no pot usar recursos dels ajuntaments per finançar-lo", ha manifestat. Hisenda ha remès un escrit a la fiscalia del Tribunal de Comptes on demana que s'investigui els 200 alcaldes, els presidents de l'AMI i AMC i també els eurodiputats Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabras i Jordi Solé.