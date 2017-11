Una delegació d'alcaldes viatjarà a Brussel·les dimarts vinent per internacionalitzar el conflicte català

L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han anunciat aquest divendres que una delegació d'alcaldes s'adreçaran a Brussel·les el dimarts 7 d'octubre per aportar "la visió" del conflicte català des de la perspectiva del món local. "Explicarem a qui ens vulgui escoltar una versió que no comença l'1 octubre", ha assegurat el president de l'ACM, Miquel Buch. Per la seva banda, la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, no ha detallat amb qui tenen previst reunir-se però ha recordat que "no van a cegues" i que fa temps que "fan contactes". Lloveras ha negat que l'objectiu sigui reunir-se amb el president Puigdemont. Buch també ha fet una crida a crear una taula de coordinació entre ajuntaments, consells comarcals, diputacions i altres agents en "defensa" de les institucions del país.

Després de l'executiva extraordinària i conjunta de l'ACM i l'AMI amb la presència de més d'una cinquantena d'alcaldes d'arreu del país, el també batlle de Premià de Mar, Miquel Buch, ha dit que davant dels successos de les últimes hores "no es pot descartar res". Per això, ha conclòs, la propera setmana el món local realitzarà "accions". Buch ha apostat per tirar endavant una taula de coordinació entre ajuntaments, consells comarcals, diputacions i altres agents "que vulguin estar coordinats" com l'ANC, Òmnium i Taula per la Democràcia.

"Tenim un estat que ens persegueix i que no té problemes en utilitzar la justícia, la política i la policia. Ho podem esperar tot", ha lamentat Buch. Per això, ha subratllat que els alcaldes estaran a l'"alçada" igual que "ho ha fet el Govern i els grups parlamentaris".

En aquest sentit, durant la roda de premsa han afirmat que hi haurà representació del món local dijous vinent davant el Suprem per donar "suport" als membres de la Mesa i a la presidenta del Parlament. Els alcaldes i les alcaldesses també participaran de les manifestacions i concentracions convocades i animaran als seus veïns a participar-hi.

D'altra banda, Neus Lloveras, ha recordat l'existència d'un registre de càrrecs electes. "No descartem en qualsevol moment reunir els càrrecs electes per decidir quines accions cal prendre", ha explicat. Tot i això, Lloveras ha afirmat que no hi ha convocada la trobada perquè encara no "és necessari". "És una possibilitat que tenim damunt la taula", ha matisat.