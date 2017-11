Olèrdola aprova un pressupost de 4’6 milions d’euros

Amb els vots favorables d’ApO i l’oposició de PDeCAT i ERC, el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava dimarts el pressupost municipal del 2018. El pressupost és de 4.608.000 € , xifra gairebé idèntica a la quantitat aprovada inicialment pel pressupost d’aquest 2017. El regidor d’Hisenda, Xavier Serramià, posava l’accent en què no s’augmentaven les taxes ni els impostos i valorava que es tracta d’un pressupost, “realista, a la mida del que necessita Olèrdola”.

En l’apartat d’inversions reals, es destinen 250.000 € per fer el canvi a leds de les lluminàries del municipi. El circuït de running a la Muntanyeta rebrà 80.000 €, mentre que en inversions en via pública es planifiquen 60.000 € i 22.000 € per a la millora de places . Una de les novetats més destacades és la incorporació d’una partida de 80.000 € que serà decidida pels veïns, en la primera experiència de pressupostos participatius aplicada a Olèrdola.

El grup d’ERC qualificava de continuista la proposta i valorava com a “poc elegant” que s’hagués exposat a l’oposició la proposta un cop ja havia estat presentada a la ciutadania en la sessió d’audiència pública i en la primera de les xerrades fetes als nuclis dedicades al pressupost. Fina Mascaró, portaveu d’ERC, subratllava que “també és democràcia parlar amb l’oposició”. Des d’aquesta formació es reclamen ajuts a famílies amb necessitats per poder pagar l’IBI , així com ajuts pel transport a estudiants d’ensenyaments no obligatoris i per llibres de text. També es va indicar que, malgrat suposa un 14% de les inversions previstes, la partida de pressupostos participatius només representa un 1’73% del pressupost general. Mascaró també qüestionava el grau de compliment de les previsions, tenint en compte que la inversió executada aquest 2017 era del 6’5% en acabar setembre i s’havia complert el 36’5% del conjunt de pressupost.

El govern municipal va posar l’accent en què l’exposició dels pressupostos a la ciutadania era un “exercici de democràcia i transparència”. També s’assenyalava que apliquen totes les bonificacions permeses a l’IBI i que “ningú es quedarà sense pagar” aquest impost. El govern recordava que hi ha límits per a destinar recursos a inversions, assenyalant que per a elaborar els pressupostos calia tenir ben present que els ingressos corrents havien de cobrir despeses corrents. També apuntaven que fins a finals d’anys s’executaria el gruix del pressupost.

El portaveu del grup del PDeCAT, Josep Sánchez, va explicar que votaven en contra perquè no havien pogut participar en la proposta. Sánchez assenyalava que “participarien com a veïns donat que no ho havien pogut fer com a partit”.

El ple d’aquest dimarts aprovava per unanimitat modificacions en taxes. Per instal·lacions ramaderes es reduïa el gravamen del 0’5 al 0’1. En la taxa de retirada de vehicles s’introduïen els supòsits en cas de ser requerida la grua i no procedir a la retirada del vehicles, tenint en compte que es preveu que durant el 2018 es preveu un concurs per adjudicar aquest servei. La taxa de recollida d’escombreries no s’apuja i s’amplia fins al 90% la bonificació per a majors de 65 anys que tinguin ingressos inferiors o equivalents al salari mínim. També es redueix de 26€ a 10’5 la comunicació administrativa pel pintat de façanes. Els grups de l’oposició es mostraven d’acord en els canvis introduïts i especialment destacaven que el servei de teleassistència passés a ser gratuït per l’usuari, després d’anys d’haver-ho demanat.

El ple també aprovava amb el vot favorable de tots els grups una modificació puntual de la plantilla, que suposa passar els llocs de tresorer i intervenció a jornada complerta, en compliment de la normativa. El regidor d’Hisenda exposava que la intenció és que intervenció continués a jornada parcial.

Per unanimitat s’aprovava igualment el règim de fiscalització d’ingressos de l’Ajuntament i el pla anual d’auditories i actuacions a realitzar durant els exercicis de 2018-2010. Xavier Serramià resumia que la mesura comportava encarregar a empreses externes el control permanent per fiscalitzar ingressos i despeses, així com la realització d’ auditories puntuals en serveis municipals. Les conclusions i els plans de millora es presentarien al ple de l’Ajuntament.

Unanimitat per exigir la llibertat dels presos polítics

També amb el vot unànime del ple, s’aprovava una moció presentada d’urgència per ERC que exigeix l’excarceració immediata de tots els presos polítics. La moció expressa el suport al Govern legítim de la Generalitat, a la Mesa i al Parlament de Catalunya i exigeix l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155.

Durant l’apartat de precs i preguntes, ERC va demanar que no es posés enllumenat de Nadal en senyal de rebuig a l’autoritarisme de l’estat. També es demanava que l’alcalde abandonés el grup del PSC al Consell Comarcal. Des del PDeCAT es demanava al govern d’ApO que “trenqués relacions amb el PSC”.

Des d’ApO s’assenyalava que el rebuig a l’empresonament de presos polítics era un sentiment compartit “de país”.