Baixa la participació als pressupostos oberts de Sant Pere de Ribes, que incorporaran vuit projectes

Vuit projectes dels quinze que s’han presentat als Pressupostos participatius de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes passaran finalment a formar part del Pressupost municipal de l’any que ve, un cop finalitzat diumenge el període de votacions de les propostes acceptades amb un total de 439 vots vàlids dels 489 emesos. Donada una participació més baixa en relació a l’any passat (63 propostes presentades i 1.304 vots vàlids) que no ha superat els 541 vots mínims necessaris establerts en les normes reguladores per executar el 100% de la quantitat total destinada a inversions (420.000 euros), la dotació econòmica d’aquesta categoria s’ha vist reduïda en un 20%, quedant en 356.000 euros. En aquest sentit, l’alcaldessa del municipi, Abigail Garrido, entén que la baixa participació s’ha degut provablement “al moment que estem vivint”, en referència a la situació política actual de Catalunya, i per això els pressupostos participatius “se n’han ressentit”, tot i que es valorarà també amb la resta de grups polítics municipals.

Per ordre de nombre de vots aconseguits, i fins a esgotar la xifra global de diners fixada, les iniciatives guanyadores han estat: la proposta de millora de les instal·lacions del Tennis Ribes per a adaptar-les a persones amb cadira de rodes (amb una valoració econòmica estimada de 60.000 euros i 1.151 punts aconseguits); l’adequació i millora del vestíbul d’accés al mercat la Sínia (66.500 euros i 1.084 punts); el tancament de la pista poliesportiva de l’escola Les Roquetes (50.000 euros i 1.000 punts); la instal·lació de taules de joc d’escacs a espais públics (12.000 euros i 877 punts); el tancament de l’espai de les instal·lacions del Tennis Ribes i millora dels accessos (31.100 euros i 851 punts) i la construcció d’un carril bici a l’avinguda del Montseny (100.000 euros i 691 punts). Han quedat fora en aquesta categoria el projecte de Can Lloses (100.000 euros i 483 punts) i el de la plaça del Llobregat (100.000 euros i 448 punts).

Pel que fa a la categoria de projectes socials, culturals o solidaris, no ha estat necessari sotmetre a votació les dues propostes que s’hi han presentat, en no superar conjuntament la consignació pressupostaria de 15.000 euros de la categoria. Així s’han admès tant la IV Carretillada de les Roquetes (amb 3.000 euros) com el projecte de sensibilització comunitària en Salut Mental als alumnes dels instituts (amb 2.952,55 euros).