El jutge acorda presó eludible amb fiança de 150.000 euros per a Forcadell

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha acordat aquest dijous al vespre presó eludible amb fiança de 150.000 euros per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, segons han confirmat a l'ACN fonts jurídiques. La decisió contradiu la petició de la fiscalia, que havia sol·licitat presó incondicional per a la presidenta de la cambra. Forcadell haurà d'ingressar en un centre penitenciari fins que aboni la quantitat de la fiança. Pel que fa a Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet, el jutge els deixa lliures però els dóna 7 dies per ingressar fiances de 25.000 euros cadascun. Pel que fa a Joan Josep Nuet, el jutge ha decretat la seva llibertat sense cap mesura cautelar.

A Corominas, Guinó, Simó i Barrufet els obliga a comparèixer setmanalment al jutjat més proper al seu domicili o al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a lliurar el passaport abans d'aquest divendres a les 14 hores, i a no sortir de territori espanyol. Forcadell tindrà les mateixes mesures cautelars quan hagi sortit de presó.

Llarena, en canvi, no ha demanat als membres sobiranistes de la Mesa del Parlament la fiança de 6,2 MEUR que reclamava la fiscalia.