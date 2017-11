Iceta presenta la candidatura del PSC i destaca destacat l'acord amb Units per Avançar. ACN

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha acusat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de "triar independència" per sobre de Barcelona i de "plegar-se a les exigències" dels representants d'ERC i el PdeCAT a Barcelona. Iceta ha valorat així la decisió de les bases de Barcelona en Comú, que han escollit amb un 54% trencar el pacte de govern amb els socialistes a la capital catalana. El socialista ha rebut la decisió amb "tristesa" i ha recordat que el pacte que van subscriure deia "de forma taxativa i explícita" que les qüestions que no fossin de l'àmbit local quedaven fora del mateix. El primer secretari del PSC ha criticat especialment que Colau hagi "amagat" la seva opinió i ha afegit: "Potser és l'alcaldessa de Barcelona però no és la líder que Barcelona necessita".

"Entre Barcelona i la independència ha triat independència, entre estabilitat i inestabilitat ha triat inestabilitat, entre un govern d'esquerres i plegar-se a les exigències de Trias i Bosch ha triat el segon", ha lamentat Iceta. Després d'aquesta decisió, el socialista ha assegurat que no podran mirar com ho feien fins ara als comuns.

El socialista ha volgut agrair al 45% de les bases que han votat per mantenir el pacte, que ha definit com "un dels pocs governs d'esquerres realment compartits no només al conjunt de Catalunya sinó al conjunt d'Espanya".

Iceta ha explicat que el PSC ha esperat "fins al darrer moment" perquè creia en el govern acordat amb BComú, amb qui havien deixat al marge les qüestions nacionals. "Ni en això han estat de fiar", ha lamentat.

D'altra banda, ha acusat Colau de no donar la seva opinió sobre si valia la pena o no mantenir el pacte, com li havia exigit Collboni, i ha considerat que aquesta "s'ha volgut amagar" per ara dir "que aquesta és una decisió que han pres altres".

Iceta ha estat el primer en valorar la decisió de les bases de BCOmú, que a través d'una consulta interna han decidit trencar el pacte amb els socialistes de Jaume Collboni. Ho ha fet durant la presentació de la candidatura del PSC a les eleccions del 21-D i ha anunciat que demà farà arribar el seu posicionament el propi Collboni.

Candidatura del PSC el 21-D

Iceta ha fet aquestes declaracions després de fer la foto de la candidatura amb la que el PSC concorre a les eleccions del 21-D. El socialista ha dit que es presenten amb una llista "magnífica" i de la que ha destacat l'acord amb Units per Avançar. Els darrers llocs de la candidatura, reservats a membres de Societat Civil Catalana, Portes Obertes del Catalanisme, Federalistes d'Esquerres i sindicalistes; són per a Iceta una "expressió del país" que volen. "On el respecte entre els diferents sigui la norma", ha dit.

Entre els objectius a assolir ha apuntat resoldre la "divisió" entre els catalans, avançar en la recuperació econòmica, reduir les desigualtats socials i recuperar les empreses que han traslladat la seva seu social.

"Des d'on els catalans ens vulguin col·locar estarem servint al poble", ha manifestat, al temps que s'ha compromès a treballar "fins a l'extenuació" per no decebre aquells que han posat en el PSC les seves esperances i tenen "voluntat de suma".