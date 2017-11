Cs defensa la llista pel 21-D: "No tenim processats per corrupció o sedició, sinó professionals al servei dels catalans"

El portaveu del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha defensat aquest diumenge la llista de la formació taronja pel 21-D: "A la llista de Cs no hi ha processats per corrupció o sedició, sinó professionals que volen treballar al servei de tots els catalans", ha afirmat Carrizosa en una atenció als mitjans a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès). "La nostra candidatura està formada per metges, advocats, professors, arquitectes i professionals de diferents àmbits de la societat catalana que treballaran en la propera legislatura per restaurar l'economia, la unitat entre els catalans i el prestigi de les institucions de Catalunya", ha continuat el portaveu del grup parlamentari de Cs, que insisteix que "el procés interminable s'ha carregat la convivència entre els catalans, l'economia i la mateixa unitat del bloc independentista". Sobre el trencament del pacte de govern a Barcelona, Carrizosa ha etzibat: "A Colau ara cal buscar-la a les manifestacions separatistes".

De fet, el portaveu de la formació taronja li ha demanat a l'alcaldessa de Barcelona que "en comptes d'acostar-se a l'independentisme, digui què farà per reanimar el turisme i l'hostaleria, es quedi el Mobile World Congress i recuperar una Agència Europea del Medicament que ja hem perdut". Finalment, Carrizosa ha recordat al PP i al PSOE la necessita que donin suport a Catalunya "a la força constitucionalista més votada" i ha recordat que "Cs és el partit amb més opcions de guanyar al separatisme a Catalunya".