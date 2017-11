Rajoy crida a la "majoria silenciosa" a omplir les urnes "de veritat" el 21-D

En la seva primera visita a Catalunya després del referèndum de l'1 d'octubre, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha dirigit a la "majoria silenciosa" i els ha demanat que el 21 de desembre, el dia de les eleccions -de les quals s'ha vanagloriat de convocar ell mateix-, omplin de vots "les urnes de veritat" i converteixin la seva veu en vot. Pel president de l'executiu espanyol, és necessari que "la veu de la democràcia acudeixi a les urnes per omplir-les a favor de la convivència i la tranquil·litat a Catalunya, Espanya i Europa". En l'acte d'obertura de la precampanya, el candidat del PP, Xavier García Albiol, ha agraït al president espanyol que hagi aplicat l'article 155 de la constitució espanyola, "que hagi cessat Puigdemont, Junqueras i tot el seu govern i que hagi tancant les ambaixades i els 'xiringitos' repartits per tot el món per donar pessebre als independentistes". Unes paraules d'Albiol que han donat peu a forts aplaudiments entre els més de 1.000 seguidors del PP que aquet diumenge han omplert la sala de l'Hotel Barceló Sants de Barcelona.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat que l'aplicació de l'article 155 de la constitució espanyola era "inevitable" després d'haver esgotat totes les vies i per tal d'aturar "la deriva independentista" i restablir l'ordre democràtic. Un mecanisme que, segons ha dit, hagués pres qualsevol altre país d'Europa que s'hagués trobat amb la mateixa situació.

Rajoy ha fet una crida al que ha anomenat "majoria silenciosa" perquè, en les eleccions del pròxim 21 de desembre, converteixin la seva veu en vot i omplin les urnes "de veritat". Uns comicis que el president de l'executiu espanyol s'ha vanagloriat de convocar ell mateix i que, segons ha dit, "seran nets, plenament democràtics, amb cens i amb transparència en el seu desenvolupament i escrutini".

Aquest ha estat el primer cop que el president del govern espanyol ha visitat Catalunya des de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, però ha avançat que tornarà durant la campanya electoral i ja ha fixat una data, la del 8 de desembre, que coincideix amb el 50è aniversari del president del PP a Catalunya, Xavier Garcia Albiol.

Xavier Garcia Albiol: "Gràcies Rajoy"

De la seva banda, Albiol ha agraït al president espanyol que hagi aplicat l'article 155 de la constitució espanyola, "que hagi cessat Puigdemont, Junqueras i tot el seu govern, i que hagi tancat les ambaixades i els 'xiringitos' repartits per tot el món per donar pessebre a tots els independentistes".

El candidat del PP ha assegurat que les eleccions del 21 de desembre no seran unes eleccions plebiscitàries, i ha assegurat que "ens hi juguem si seguir amb la crisis i el caos al qual ens ha portat Puigdemont i Junqueras o tornar al camí de la recuperació, la pau i d'un govern de la legalitat".

En aquest sentit, Albiol s'ha dirigit al PSC i a Ciutadans amb qui assegura que han d'anar plegats per oferir "un projecte alternatiu a la ruptura dels últims anys". Tanmateix, Albiol ha avisat al PSC que la possibilitat d'un acord entre els socialistes amb ERC i els Comuns seria un nou tripartit i "una traïció a milers de catalans i espanyols".

A Ciutadans també els ha demanat que mantinguin la postura que tenen en aquest moment i que no tinguin "temptacions electoralistes per sobre del futur i del benestar de Catalunya i Espanya".

Per últim, el president del PP a Catalunya ha negat que hi hagi presos polítics i ha dit que, a l'estat espanyol, no es tanca ningú per les seves idees, sinó que per estar al marge de la legalitat. En aquest sentit, ha posat d'exemple Tardà i Rufián qui, segons ha dit, també estan defensant les mateixes idees que els empresonats i, en canvi, no els han tancat.

En la mateixa línia s'ha pronunciat la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, qui ha assegurat que, a l'estat espanyol, la justícia és igual per a tothom.

Més de 1.000 militants del PP han seguit l'acte de proclamació de Garcia Albiol com a candidat a les eleccions del 21 de desembre. Un acte que ha tingut lloc a l'hotel Barceló Sants de Barcelona i que ha comptat amb 200 periodistes acreditats, dels quals 22 eren mitjans internacionals, un fet poc habitual en un esdeveniment com aquest.