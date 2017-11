El PSC de Vilafranca demana "aïllar" la política municipal de la nacional per preservar el pacte de govern amb el PDeCAT

El cap de files del PSC a Vilafranca del Penedès, Francisco Romero, ha demanat aquest dilluns "aïllar" la política municipal de la situació nacional que viu Catalunya i ha defensat la necessitat de preservar el pacte de govern amb el PDeCAT. En aquesta línia, Romero ha explicat que ha renunciat a l'oferiment del partit per ser a la llista electoral del PSC pel 21-D perquè, ha assegurat, "el tema local és la prioritat". El líder local socialista ha fet aquestes declaracions després de comparèixer amb l'alcalde Pere Regull (PDeCAT) per presentar el projecte de pressupostos municipals. Davant els trencaments de govern municipals entre PSC i PDeCAT que hi ha hagut a altres municipis arran de la DUI i de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, Regull ha assegurat que "no hi ha crisi de govern a Vilafranca" i ha senyalat que només trencaria el pacte amb Romero "si agafés la línia d'un PSC que anés contra els interessos de Catalunya".

Romero ha refusat l'oferiment de formar part de la candidatura socialista per les properes eleccions al Parlament, després d'haver figurat com a número 13 de la llista per Barcelona als comicis del 2015. Aquest cop però, el cap de files del partit a Vilafranca ha dit que prefereix "aïllar el tema local d'altres temes" ja que, ha recordat, no comparteix l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció de la Generalitat per part del govern espanyol.

Al mateix temps, Francisco Romero ha criticat que hi hagi partits que es moguin per "tacticisme polític" a l'hora de demanar al PDeCAT que trenqui els pactes de govern amb el PSC, com passa a Vilafranca. En referència implícita a la crida que va fer Esquerra als demòcrates per formar un nou govern sense els socialistes, Romero ha senyalat que hi ha una "manca de coherència" a nivell nacional i ha recordat que hi ha municipis on ERC governa amb el PSC, com Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat).

El mateix exemple l'ha utilitzat l'alcalde Pere Regull per demostrar la separació entre la política nacional i la municipal. "Jo no pacto amb el PSC d'altres llocs, sinó que pacto amb les persones del PSC que tinc a Vilafranca", ha afirmat, mentre ha defensat que Romero i els altres tres regidors socialistes "han criticat l'aplicació de l'article 155 i han estat a les manifestacions contra l'empresonament del Govern".

Precisament, Regull ha situat aquestes dues qüestions com a "línies vermelles" que permeten mantenir el pacte amb el PSC a l'Ajuntament de la capital de l'Alt Penedès. "Fins ara les hem sabut administrar", ha apuntat, mentre ha advertit taxativament que "si el PSC de Vilafranca agafés la línia d'un PSC que va contra els interessos de Catalunya, si els seus regidors anessin a manifestacions on es lloa el 155, els empresonaments i l'exili, el pacte quedaria trencat l'endemà mateix".