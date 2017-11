Vilafranca del Penedès presenta un pressupost de 53,2 MEUR pel 2018, un 5% més que l'actual

El pressupost de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès pel 2018 s'eleva a 53,2 milions d'euros, xifra que representa un 5% més que els comptes vigents, segons ha presentat aquest dilluns el govern municipal (PDeCAT i PSC). Serà el tercer any consecutiu amb un increment d'aquestes característiques, fet que el regidor d'Hisenda, Aureli Ruiz, ha atribuït principalment a la millora de l'activitat econòmica, que comporta un augment del consum i de la demanda de serveis. La proposta feta per l'executiu –que té l'aprovació garantida gràcies al govern en majoria absoluta- destina 5,3 MEUR a inversions, als quals preveu sumar-hi 2 MEUR del romanent d'aquest 2017. Una nova fase de la urbanització de la llosa de les vies de l'AVE i l'ampliació del Vinseum són els projectes on més diners es destinaran el proper any.

El govern ha destacat que l'increment del pressupost és transversal en pràcticament totes les àrees, si bé hi ha sectors on l'augment despunta per sobre la resta. És el cas de Joventut, que creix un 22% per la posada en marxa del nou equipament per a joves. També pugen un 10% tant Serveis a les persones com Promoció Econòmica, per un reforç en Educació i per l'ampliació del Vinseum.

Per contra, el pressupost de l'any vinent preveu un descens del 7% al capítol de despeses financeres, fet que representa 300.000 euros menys respecte aquest 2017. "Respon a una acció que venim fent de fa temps, gràcies a l'estratègia pressupostària dels últims anys", ha destacat el regidor d'Hisenda, Aureli Ruiz.

Pel que fa a les inversions, sobresurten els 1,8 MEUR que es destinaran a l'ampliació del Vinseum, els 930.000 euros per al nou pavelló esportiu i els 300.000 per a la rehabilitació d'habitatge. Alhora, si es tenen en compte els 2 MEUR que el govern preveu tenir de romanent quan tanqui l'exercici del 2017, hi haurà 1,5 MEUR per a urbanitzar la llosa de l'AVE, 400.000 euros per a millores a la via pública i 100.000 euros per a actuacions d'eficiència energètica.

L'alcalde, Pere Regull, ha destacat que en època de "'boom' econòmic" l'Ajuntament va arribar a tenir un pressupost de 58 MEUR, que va caure fins els 45 MEUR durant els anys de la crisi més severa. "Ens estem refent, amb prudència, menys endeutament, i una bona posició en manteniment de serveis i inversions", ha subratllat, tenint en compte que pel 2018 el pressupost es situa en poc més de 53 MEUR.

Amb la proposta de comptes pel proper any tancada, el govern la presentarà aquest dimarts en Audiència Pública i també en comissió informativa a la resta de grups, abans de dur-la al ple del dia 21. Per ara, l'executiu no ha rebut propostes de modificació, si bé el regidor Aureli Ruiz ha advertit que només incorporarà aquelles "que vagin acompanyades d'un estudi seriós de proposta de finançament".