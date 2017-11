La CUP de Vilafranca insta al PDeCAT a trencar el pacte de govern amb el PSC arran del 155

La CUP insta al PDeCAT a trencar l'acord de govern amb el PSC a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. La CUP reclama a l'alcalde Pere Regull que assumeixi la seva responsabilitat en la situació política actual i treballi netament per la República proclamada el passat 27 d'octubre al Parlament de Catalunya.

L'esquerra independentista entén que en la situació política i repressiva que estem vivint actualment, no es pot acceptar que un partit com el PSC, que és còmplice de l'aplicació de l'article 155, es mantingui a govern de la mà del PDeCAT. "No entenem que el PDeCAT segueixi governant conjuntament amb un partit que dóna suport en l'àmbit nacional l'anul·lació de les institucions catalanes d'acord amb el 155. Cal tenir en compte que el PSC avala la repressió que els líders polítics estan patint, així com els membres d'entitats sobiranistes que actualment són a presó" asseguren els regidors.

La CUP recorda que l'actual tinent d'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, és membre de la Comissió Executiva Nacional del PSC, viceprimer secretari de la Federació Alt Penedès–Garraf i primer secretari de l'Agrupació Vilafranca del Penedès (des de l'any 2004), i que, per tant, és responsable del suport i aplicació de l'article 155 a Catalunya, de la mà del Partit Popular.

Cal recordar que l’aplicació de l’article 155 s'ha traduït en un cop d'estat de facto contra el legítim govern català. Una part d'aquest govern ha estat empresonat i una altra part ha hagut de marxar a l'exili, es manté la presència de les forces d'ocupació al nostre territori, i es porta a terme una repressió d'alta intensitat a diferents nivells (educació, drets civils, amenaces a funcionaris i treballadors públics), que ha derivat cap a la imposició d'unes eleccions el pròxim 21 de desembre, desobeint el mandat popular tant de les eleccions del 27S com del referèndum de l'1 d'octubre.

Els independentistes també recorden que el 2015 tots els partits sobiranistes van subscriure* el "Compromís de les candidatures que concorren a les eleccions municipals del 24/05/2015", que proposava l’Assemblea Nacional Catalana, on s'instava a "promoure un govern municipal de majoria independentista", fet que el PDeCAT està incomplint. També recorden que el 2015 les dues formacions que governen Vilafranca ja eren conscients dels seus respectius posicionaments envers la qüestió nacional i no s'està respectant l'acord firmat.

Finalment, la CUP de Vilafranca estén la mà al govern de PDeCAT per seguir treballant pel desplegament de la República catalana i es compromet a treballar per tal d'explorar escenaris d’estabilitat municipal.

En aquest sentit en el ple municipal del 21 de novembre presenten una moció per al reconeixement de la proclamació de la República Catalana aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 d'octubre de 2017 i posar-se al costat de les seves institucions, així com posar tots els instruments necessaris per a facilitar l'inici i desenvolupament del Procés Constituent.