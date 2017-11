Francesc Olivella s'acomiada del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

El dijous 9 de novembre es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Després de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, es va presentar la proposta de l’Àrea d’Economia i Hisenda d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 10 del pressupost de 2017.



Ramon Carbó, president de l’Àrea, va explicar que calia suplementar algunes partides del pressupost per incorporar majors ingressos per valor de 100.000 € per als serveis de Benestar Social, i per suplementar el capítol 1 per fer front a substitucions per baixes i reconeixements de triennis del personal. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, el PSC-P i ERC i l’abstenció de la CUP-PA i Entesa.



Tot seguit va començar el debat de la proposta de l’Àrea de Plans Transversals, que va presentar el president de l’Àrea, Xavier Lluch, i que consistia en la ratificació de l’acord de la Junta de Govern per a la modificació del contracte de gestió del servei de monitoratge per al curs escolar 2017-2018. Xavier Lluch va explicar que cada any calia adequar el contracte a la nova realitat del transport escolar i que enguany s’havien deixat sense efecte 3 rutes de transport escolar per falta d’alumnes (una de les quals s’havia resolt allargant una ruta prèvia) i s’havien creat 2 noves rutes de transport escolar per a les quals calia nou monitoriatge (una, per als alumnes de Mediona escolaritzats a l’Institut de Sant Quintí de Mediona, i l’altra, per als alumnes d’ESO de la Granada escolaritzats a Vilafranca). L’acord es va ratificar amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, el PSC-P, ERC, Entesa i el PP, i l’abstenció de la CUP-PA.



Un cop finalitzades tot les propostes d’acord i dins la fase de control, el secretari va donar compte dels decrets de la Presidència, les resolucions de la Gerència i les actes de la Junta de Govern.



En el torn d’informacions de la Presidència, Francesc Olivella va aprofitar per acomiadar-se de la resta de consellers i conselleres comarcals i va confirmar el vicepresident Xavier Lluch com a proper candidat a la Presidència del Consell Comarcal. Francesc Olivella va fer un repàs als seus 18 anys i mig com a conseller comarcal: 2 anys com a conseller i 2 com a vicepresident amb un govern de majoria absoluta de CiU; 4 anys com a conseller a l’oposició amb un govern del PSC-ERC; 2 anys com a president i 2 com a vicepresident amb un govern d’unitat de tots els grups; 4 anys com a president amb un govern de CiU-ERC, i finalment 2 anys i mig com a president amb un govern del PDeCAT-PSC-P. També va fer una relació d’alguns grans temes que el Consell Comarcal ha prioritzat durant aquests anys: la IGP Gall del Penedès, la Carta del Paisatge, el Pla Director Territorial, el Pla Territorial Parcial, el projecte “El Penedès, tasta’l”, l’atenció a les persones i les famílies més afectades per la crisi econòmica, el Pla Comarcal de Camins, la marca “Enoturisme Penedès”, la integració paisatgística de polígons i rotondes, la senyalització turística, el transport escolar i les beques de menjador, l’Escola de Música de l’Alt Penedès, el web d’activitats culturals, l’Oficina de Consum, la formació per a joves en situació d’atur i el portal de Transparència.



Els i les portaveus i consellers del PDeCAT, Raimon Gusi; el PSC-P, Francisco Romero; ERC, Pol Pagès; la CUP-PA, Anna Baqués; Entesa, Diego Díez de los Ríos, i el PP, Lluís Caldentey, van intervenir per destacar, entre d’altres, la bona relació personal, l’entesa i la col·laboració amb la resta de grups comarcals, la dedicació de molt de temps personal a la política local i el fet d’haver cregut en els objectius territorials i en el paper del Consell Comarcal.



El Ple va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.