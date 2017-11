L'alcalde de Pontons (PP), sobre Puigdemont: "Quan un vaixell fa aigües, els primers que abandonen són les rates"

L'alcalde de Pontons (Alt Penedès), el popular Lluís Caldentey, ha criticat l'estada de Carles Puigdemont a Brussel•les, assegurant que "té una tremenda manca de personalitat" en el moment en què "ha abandonat" Catalunya. "No es pot anar davant l'exèrcit i abandonar. Quan un vaixell fa aigües, els primers que abandonen són les rates", ha etzibat aquest dimecres en una entrevista a La Xarxa. Caldentey també ha carregat contra la recent incorporació al PP de l'alcalde de Gimenells i Pla de la Font (Segrià), Dante Pérez, després d'estripar el carnet del PSC. Per l'alcalde de Pontons -l'únic del Partit Popular que governa a Catalunya- el canvi de Pérez és "antinatural". "Una persona ha de tenir una forma de ser molt definida i, passi el que passi, aguantar o plegar", ha afegit.

Caldentey ha afirmat que Carles Puigdemont "s'ha equivocat" viatjant a Bèlgica per aconseguir suport internacional, ja que considera que no ha obtingut "cap" reconeixement. Al mateix temps, ha assegurat que el Govern "no tenia previst" com actuar després del referèndum de l'1 d'octubre. "Entenc que l'article 155 de la Constitució ha estat un favor per a Catalunya perquè, si no s'arriba a aplicar, què es fa aquí? Si Artur Mas va dir que no estàvem preparats per la República", ha apuntat, tot afegint que "és molt gros" que s'hagi arribat a la intervenció de la Generalitat.

Per l'alcalde de Pontons, la situació que viu Catalunya, amb mig govern empresonat i la resta de consellers i el president exiliats "és un desastre", i assegura que les darreres declaracions de líders d'Esquerra i el PDeCAT refredant el desplegament de la independència de Catalunya demostren que "se senten derrotats". "Els independentistes se senten vençuts i ara estan reflexionant què s'ha de fer si mai es torna a plantejar la independència", ha dit.

El batlle popular ha assegurat que ell se sent "defraudat" per Puigdemont degut a la seva marxa a Brussel•les, i ha senyalat que aquest viatge justifica l'empresonament dels consellers que van anar a declarar a l'Audiència Nacional, ja que ho veu com una mostra de risc de fuga. Sobre la presó preventiva dels vuit consellers, ha subscrit la decisió de la jutgessa afirmant que "a la presó hi va gent que ha comès il•legalitats".

L'actuació policial de l'1-O va ser "acció-reacció"

D'altra banda, durant l'entrevista a La Xarxa, Lluís Caldentey ha estat preguntat sobre l'actuació de la policia espanyola el dia que es va celebrar el referèndum, fet que ha assegurat que es resumeix en una qüestió d'"acció-reacció". "La policia no va fer ús de la força de forma desmesurada, sinó que va haver d'actuar perquè es va trobar acorralada", ha asseverat, fent el següent paral•lelisme: "Si a mi m'atraquen, i jo tinc un arma, crec que és just que en faci ús".