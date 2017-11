L'equip de govern de Subirats (PDeCat-PSC) trenca el pacte "de mutu acord"

L’alcalde de Subirats, Pere Pons i Vendrell (PDeCAT), i el segon tinent d’alcalde, Marcos Pérez López (PSC), han decidit, de mutu acord, la suspensió del pacte de govern municipal (2015-2019) subscrit entre ambdós grups municipals a l'inici del mandat.

Les raons que motiven l'esmentada suspensió son les “excepcionals circumstàncies” que s’han produït en les darreres setmanes a Catalunya així com la propera convocatòria electoral del proper 21 de desembre. Entenent que aquests fets podrien afectar la futura governabilitat del municipi.

L’alcalde, Pere Pons, vol destacar la lleialtat institucional que demostra el grup municipal del PSC a l’hora de deixar en suspens aquest pacte així com la valentia de voler “treballar per Subirats en un contexte tan complicat com l’actual”. També ha reconegut, malgrat les diferències, “el compromís que sempre ha demostrat el PSC de Subirats amb temes de país i la seva voluntat d'arribar sempre a acords". Així mateix Pere Pons ha remarcat que el pacte, signat el juny de 2015, ha funcionat “de manera excel·lent” i ha permès i permetrà impulsar importants projectes a nivell municipal.

Per la seva banda, el segon tinent d’alcalde Marcos Pérez ha explicat que “amb l'actual clima de tensió” no ha estat possible continuar amb l’acord de govern. Tot i que "sempre hem tingut una actitud constructiva per garantir l’estabilitat del municipi i del consistori" però davant de possibles discrepàncies que es podien donar i principalment per responsabilitat, han decidit suspendre’l. Ha remarcat que aquest pacte “ha estat una experiència molt positiva” per la vila i ha assegurat que "seguirem treballant pel municipi i amb una actitud proactiva". Per finalitzat ha agraït l'encaix i la bona sintonia que ha mantingut amb la resta de membres de l’equip de govern durant tot aquest període.

Finalment ambdues parts convenen que els pactes inclosos a l’acord de govern, subscrit el juny del 2015, seran assumits íntegrament pel govern de PDeCAT dins el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019.