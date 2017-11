Les eleccions del 21-D en dia laborable suposaran un cost de 230 milions d'euros per a l'economia catalana, segons Pimec

La patronal Pimec ha calculat que l'impacte econòmic de celebració de les eleccions al Parlament en dia laborable el dijous 21-D tindrà un cost econòmic de 230 milions d'euros per a l'economia catalana. La patronal de les pimes catalanes ha fet aquest càlcul en base a una participació similar a la que es va registrar en les eleccions del 2015 del 77,44% dels electors inscrits en el cens electoral. Pimec considera que tot i que l'actual context polític ''requeria'' d'una ''certa celeritat'' en la convocatòria d'eleccions, la patronal lamenta la decisió de celebrar-les en un dia feiner per l'important cost econòmic i organitzatiu que això pot representar per a les empreses, especialment per a les pimes.

El càlcul de la patronal presidida per Josep González ha quantificat el valor de l'activitat econòmica que deixaran de realitzar tant els electors per exercir el seu dret a vot com els membres de les meses i els interventors. La mitjana de temps que cada un dels electors farà servir serà d'unes tres hores en els cas dels assalariats i d'una hora pels ocupats per compte propi.

La patronal considera el PIB mitjà per hora treballada en 36,35 euros, un cens electoral de 5,329 milions de persones, sense tenir en compte residents estrangers, i una taxa d'ocupació del 54,09%. Amb aquestes dades, l'impacte econòmic dels votants és de poc més de 217 milions d'euros.

A la xifra de 217 milions cal sumar-hi el temps de les persones que estan en el col·legis electorals i en les meses electorals, amb un total de 8.240 persones arreu del territori, que deixaran de produir prop de 13 milions d'euros.