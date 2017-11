El PSC de Vilanova i la Geltrú impulsa una moció per reclamar l'alliberament dels consellers empresonats

El grup municipal del PSC de Vilanova i la Geltrú, soci de govern amb el PDeCAT, ha impulsat una moció amb la qual reclama la sortida de la presó dels set consellers destituïts i del vicepresident. Els socialistes, que duran la moció al ple municipal de dilluns, demanen textualment que es revisi l'acte on la jutge Carmen Lamela dictava l'ingrés preventiu a presó per a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carles Mundó, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Meritxell Borràs i Dolors Bassa. El PSC de Vilanova considera que la formació se sent "apel•lada a la responsabilitat de contribuir a l'entesa en aquestes hores i dies crítics que viu el país" i afegeix que no vol "alimentar cap espiral de reacció o actuacions extremes que esquerdin els espais de diàleg i convivència pacífica del municipi". A banda d'aquesta moció, l'ordre del dia del ple de dilluns també preveu dos textos del PDeCAT, ERC i dos regidors no adscrits on es demana l'alliberament dels presos polítics.

La moció del PSC senyala un "respecte escrupolós" a les decisions judicials, si bé demana que aquestes decisions es puguin avaluar, sobretot si es tracta d'una "pèrdua de llibertat dels representants dels ciutadans de Catalunya, elegits democràticament". Segons els socialistes, el cas de l'empresonament dels set consellers i el vicepresident "pot afeblir el marc de convivència".

En aquest sentit, a banda de reclamar l'alliberament dels membres del Govern destituït, els acords de la moció del PSC també insten totes les institucions "implicades directament" a dialogar i acordar una solució política per a la relació entre Catalunya i Espanya. Finalment, sol•liciten que els acords del ple es traslladin al Parlament, al govern espanyol, al Congrés i a les entitats municipialistes de Catalunya (l'AMC i l'FMC).

El PSC de Vilanova, qüestionat per ERC, la CUP i l'ANC

La moció del PSC arriba en ple debat públic sobre la continuïtat del pacte de govern amb el PDeCAT. A principis de mes, l'alcaldessa demòcrata Neus Lloveras va exigir al PSC que els seus regidors fessin un gest "clar" de rebuig als empresonaments dels consellers i que el partit expulsés aquells edils que no condemnessin la situació del Govern destituït. També va anunciar que s'obria un període de "reflexió" sobre la situació del pacte de govern.

La resposta del PSC rebutjant "enèrgicament" l'entrada a presó dels consellers i la retirada de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució va calmar la situació, i tant Lloveras com el cap de files socialista, Juan Luis Ruiz, han assegurat que el pacte de govern es manté "amb bona relació". Segons l'alcaldessa, el PDeCAT ha "aparcat" les valoracions internes sobre un hipotètic trencament i en parlarà "els propers mesos".

Mentrestant, Esquerra pressiona per crear un govern alternatiu sense el PSC, el qual proposen que estigui format pels republicans, el PDeCAT, la CUP i Som VNG. Aquesta mateixa setmana, l'Assemblea Nacional Catalana de Vilanova s'ha sumat a aquesta crida, que sumaria 15 dels 25 regidors del Ple. Al seu torn, la CUP també ha apostat públicament per l'expulsió del PSC, si bé també ha senyalat que no és partidària d'un govern on hi sigui el PDeCAT. Els anticapitalistes han obert un procés de "debat intern" sobre aquesta qüestió.