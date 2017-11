Neus Lloveras i Miquel Buch, números 20 i 22 a la llista de Junts per Catalunya

La presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, i el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, seran els números 20 i 22 a la llista de Junts per Catalunya a Barcelona. Són dos dels noms que ha fet públics a través de Twitter el president Carles Puigdemont aquest divendres a la nit, un cop ha expirat el termini per presentar candidatures. Puigdemont també ha publicitats les llistes per Girona, Tarragona i Lleida, que encapçalen Gemma Geis, Eusebi Campdepadrós i Josep Maria Fornés respectivament.

La llista per Barcelona és la que incorpora més noms coneguts, començant pel mateix Puigdemont, candidat a la presidència, i seguit de Jordi Sànchez, expresident de l'ANC empresonat per l'Audiència Nacional de manera preventiva a la presó de Soto del Real, que va de número dos. Clara Ponsatí, Jordi Turull, Laura Borràs, Josep Rull i Joaquim Forn també hi són, igual que el fins ara director de RAC 1, Eduard Pujol, que ocupa el número 8 de la llista per Barcelona.

Altres noms coneguts que hi apareixen són el de l'economista Elsa Artadi, el de l'advocat i editor Quim Torra, o el de l'entrenadora de natació sincronitzada Anna Tarrés. També hi són el periodista Francesc de Dalmases, el de l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, el de l'exconseller Ferran Mascarell o el del periodista i exdelegat del Govern a França i Suïssa Martí Anglada.

La llista del president inclou altres noms destacats com el del dramaturg Joan Lluís Bozzo, el de l'advocada Magda Oranich, el del cuiner Fermí Puig, la del catedràtic de ciència política Ferran Requejo o, per tancar la llista, el de l'exdiputada socialista Marina Geli, el del sociòleg Salvador Cardús, el de l'escriptor Jaume Cabré, el de la ninotaire Pilarín Bayés i el de l'expresident del Parlament de Catalunya Joan Rigol.

Hi ha també alguns noms de diputats de l'última legislatura, com els de Maria Senserrich, Anna Figueras, Albert Batet, número tres de la llista per Tarragona que encapçala Eusebi Campdepadrós i que també inclou la periodista Aurora Masip.

A la llista de Girona, encapçalada per Gemma Geis, també destaca el conseller destituït pel govern espanyol en aplicació de l'article 155 Lluís Puig i l'alcaldessa de Girona Marta Madrenas, a banda del diputat a l'última legislatura Lluís Guinó.

Finalment, a la llista de Lleida, encapçalada per Josep Maria Forné, la tanca l'historiador Josep Maria Solé i Sabaté.