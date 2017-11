ERC guanyaria les eleccions amb 37-38 escons i es mantindria la majoria absoluta independentista, segons 'El Periódico'

ERC guanyaria les eleccions del 21-D amb 37-38 diputats i es mantindria una ajustada majoria absoluta independentista al Parlament, segons un sondeig que publica aquest diumenge al vespre el diari 'El Periódico'. La suma d'ERC i Junts per Catalunya (JxC) arribaria als 61-63 escons, un resultat molt similar al que va aconseguir Junts pel Sí en els comicis del 2015 (62). Amb la suma dels 7-8 escons de la CUP, la majoria independentista es mantindria gràcies a 68 escons (en el pitjor dels casos) o 71 escons (en el millor). En segona posició aquest 21-D hi hauria un triple empat entre JxC, Cs i PSC, que aconseguirien una forquilla d'entre 24 i 25 diputats. Els socialistes, liderats per Miquel Iceta i amb Ramon Espadaler de número 3, es dispararien i aconseguirien molt millor resultat que en els passats comicis quan van obtenir 16 parlamentaris.