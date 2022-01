El Vendrell estudia apujar la taxa d'ocupació de la via pública als bancs que no atenguin la gent gran presencialment

L'Ajuntament del Vendrell estudiarà incrementar la taxa d'ocupació de la via pública a les entitats bancàries que no garanteixin atenció presencial a la gent gran durant tota la jornada laboral. Ho ha acordat el consistori aquest dilluns al vespre durant el ple municipal, amb l'aprovació d'una proposta de resolució del grup Primàries Catalunya per evitar la bretxa digital de les persones grans amb els bancs. El text plantejava apujar considerablement la taxa d'ocupació que les entitats paguen per tenir caixers al carrer, passant dels 848 euros actuals a cobrar-ne 10.000, amb una bonificació del 90% per als bancs que sí atenguin presencialment la gent gran. Finalment, el ple ha acordat estudiar un increment, sense especificar l'import.

La proposta de resolució s'ha aprovat després que el mateix ple hagi acordat crear una Comissió d'Estudi per redactar un avantprojecte de modificació d'ordenances. Serà aquesta comissió la que avaluarà canviar la taxa d'ocupació que es cobra a les entitats bancàries per tenir caixers a la via pública, amb l'objectiu de penalitzar les que no ofereixen atenció presencial.

Pel que fa al text presentat per Primàries, es va acordar demanar a la Generalitat i al govern de l'estat espanyol que treballin per millorar l'atenció que els bancs proporcionen a la gent gran. També hi va haver el compromís de l'Ajuntament de treballar preferentment amb les entitats bancàries que tinguin deferència amb les persones de més edat.

Al text, Primàries lamenta que hi ha molts veïns que se senten exclosos del sistema bancari perquè aquest ha viscut una àmplia digitalització els darrers anys per a la qual la gent gran, sovint, no està preparada.