Unes 750.000 persones participen en la manifestació per demanar la llibertat dels presos, segons la Guàrdia Urbana

Unes 750.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han omplert aquest dissabte a la tarda el carrer Marina de Barcelona en la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural per demanar la llibertat dels consellers i líders de les dues entitats sobiranistes. La marxa s'ha fet sota el lema 'Llibertat presos polítics, som república' i ha omplert aquesta via amb pancartes amb el lema 'Llibertat', estelades o missatges contra l'aplicació de l'article 155. Alguns d'ells inclouen fotografies dels consellers destituïts que estan empresonats o de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. També hi ha la participació de diverses colles castelleres i geganters.

La marxa ha exhibit dues capçaleres, una demanant la llibertat dels presos, encapçalada per familiars dels consellers i dels presidents de l'ANC i Òmnium, i l'altra a favor de la república, amb representants polítics, i ha anat baixant fins a l'avinguda Icària, on s'han fet els parlaments.

La ciutadania ha dit "prou" i ha sortit al carrer per reclamar "dignitat" i "respecte" és el sentiment generalitzat dels milers de persones que han omplert el carrer Marina de Barcelona i els carrers del voltant en la manifestació 'Llibertat presos polítics, som república'.

Els familiars dels presos han pujat a l'escenari i han llegit cartes que els empresonats han escrit des del centre penitenciari. Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. En les missives, han agraït especialment la participació a tots aquells que aquest dissabte han omplert el carrer Marina en la marxa per reclamar la seva llibertat, però també per les diverses accions que s'estan duent a terme arreu del territori.

D'altra banda, s'ha projectat en vídeo missatges de suport del president Puigdemont i els altres membres del Govern a Bèlgica, que han fet crides a favor de la llibertat i la democràcia.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Josep Lluís Cleries (PDeCAT), Roger Torrent (ERC), Joan Josep Nuet, l'exsecretari general de Podem Albano Dant Fachín o la fins ara presidenta de la CUP Mireia Boya són alguns dels representants polítics que han assistit a la manifestació, on han reclamat la llibertat dels presos, han carregat contra el 155 i han denunciat les condicions en què es porten a terme les eleccions.