Lloveras: "Les presons estan ara plenes d'injustícia"

La presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ha dit que "no ens acostumarem mai a tenir presos polítics" i ha afirmat que "les presons estan ara plenes d'injustícia". En declaracions als mitjans durant la manifestació per demanar la llibertat dels presos, Lloveras ha destacat que aquest dissabte han sortit al carrer "persones que no tenen per què ser independentistes" però que "creuen plenament en la democràcia", cosa que segons la presidenta de l'AMI "tenim en crisi". Per la seva banda, el president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i alcalde de Premià, Miquel Buch, ha destacat que tot i que hi ha deu empresonats per motius polítics "no tenen prou llocs per a tota la gent que seguiran a un Govern tan digne com el que tenim". "Darrere cada membre del Govern hi ha milers de persones que estan darrere donant-los suport", ha reblat Buch.