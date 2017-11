Adif tanca l'estació de Sants i demana als usuaris que la desallotgin mentre continua l'ocupació de vies

L'administrador d'infraestructures ferroviàries Adif ha demanat als usuaris de l'estació de Sants que la desallotgin per procedir al seu tancament. Per megafonia, han llançat el següent missatge: "Es produirà el tancament d'aquesta estació. Sol·licitem abandonin el recinte ordenadament per plaça Joan Peiró". També han quedat cancel·lats tots els serveis de Rodalies, AVE i Avant en aquesta infraestructura, a la qual han entrat policies antiavalots. El tancament de l'estació s'està efectuant coincidint amb que centenars de persones segueixen ocupant sis de les vies (de la 2 a la 7), fet que ha impedit la circulació de trens AVE i Avant i de les línies de Rodalies R1, R3 i R4 en direcció sud.

Un grup d'uns 300 manifestants ha tallat vies de tren a l'estació de Sants quan faltaven pocs minuts per les cinc de la tarda. Inicialment han tallat les vies de l'AVE i posteriorment s'han dirigit a fer el mateix a algunes línies de Rodalies. Concretament, han tallat sis vies: de la 2 a la 7. Així, l'ocupació de les vies ha afectat els serveis d'AVE, Avant, R1, R3 i R4 en direcció sud, segons confirma Renfe. Cap a les vuit del vespre, la companyia ha decidit cancel•lar tots els serveis en tancar l'estació.

Al llarg de la tarda ha anat arribant més gent a ocupar les vies i han arribat a ser més de mig miler, si bé posteriorment han marxat algunes desenes de persones.

Els manifestants, convocats per Universitats per la República, han començat la marxa a quarts de cinc de la tarda a plaça de Sants. S'han dirigit cap a l'estació i han entrat a les vies, alguns pagant i altres no. Els concentrats han cridat consignes com 'Llibertat presos polítics' i 'vaga general' i llueixen estelades, banderes anarquistes i republicanes. Alguns d'ells s'han estirat a les vies en algun moment.

Quan faltaven pocs minuts per les set de la tarda, un grup de sis Mossos d'Esquadra ha entrat a la zona de les vies tallades, i han estat rebuts pels concentrats amb crits de "Fora les forces d'ocupació". Aquest grup del cos policial finalment ha marxat de les vies.

L'AVE que havia de sortir a les 17.25h en direcció Madrid s'ha quedat atrapat a la via 6 sense poder marxar. En canvi, el que sortia a les 17h sí que ha pogut circular.



Suspès el trànsit ferroviari de l'AVE entre el Camp de Tarragona i Figueres Vilafant

Segons ha informat Renfe a través d'un comunicat, ha quedat suspès el trànsit ferroviari d'alta velocitat entre Camp de Tarragona i Figueres Vilafant, atès que les vies de l'estació de l'AVE a Girona també estan tallades des del matí per un grup de manifestants.

Aquestes afectacions se sumen a les provocades des de primera hora del matí i fins al migdia a la xarxa ferroviària de Catalunya, tant per presència de manifestants com per obstacles a la via, segons informa Renfe. Això ha generat endarreriments de diversa consideració al servei. Aquests episodis s'han registrat a les estacions de Montcada-Bifurcació, Sant Vicenç de Castellet, Montcada i Reixac, Mataró, Blanes, Reus, Ulldecona, Tarragona, Borgonyà i Flaçà.

Un 1% de la plantilla de Renfe fa vaga



Renfe ha informat que la vaga ha estat secundada per un total de 31 treballadors de Renfe, "menys d'un 1% de la plantilla a Catalunya". "La participació a Adif també ha estat residual", assegura la companyia ferroviària en un comunicat.

Segons Renfe, durant el dia més de 10.000 viatgers s'han vist afectats per la presència de prsones en la zona de vies tant a Barcelona Sants com a Girona, o en el servei de Rodalies.