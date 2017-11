La setmana vinent comencen els treballs de recuperació mediambiental a la platja del Far

La setmana vinent s'inicia l'actuació de recuperació mediambiental a la platja del Far de Sant Cristòfol de Vilanova i la Geltrú. Dimarts es procedirà a efectuar l'acte de replanteig de l'obra a partir del qual l'empresa adjudicatària Tragsa ja podrà començar els treballs de recuperació de morfologia i vegetació de la superfície de 18.046,32 m2, amb l'objectiu de crear un ecosistema dunar i convertint el que actualment és una platja semiurbana en una platja natural.

Segons ha explicat el regidor de d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet, "la recuperació mediambiental de la platja mitjançant la creació d'aquest sistema dunar permetrà mantenir les reserves de sorra evitant l'erosió natural". El regidor de Medi Ambient ha assenyalat que "per combatre els efectes del canvi climàtic, Vilanova i la Geltrú treballa per convertir el litoral en espais més naturals, afegint el que es duu a terme al tram final del torrent de Sant Joan i també el que es farà a la Platja Llarga i altres infraestructures verdes que donen valor a una anella blau verda a la ciutat". Així mateix ha afegit el regidor Llobet, la intervenció que es farà també "permetrà preservar el Molí de Mar existent i assegurar-ne la seva conservació".

En relació a l'actuació que s'hi realitzarà, el regidor de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat, Joan Giribet, ha explicat que el projecte de regeneració mediambiental de la platja del Far de Sant Cristòfol "suposarà una inversió de més de 145.000 euros". El regidor Giribet ha explicat que l'actuació "contempla la creació de sis dunes de sorra amb vegetació autòctona, passeres de fusta, el manteniment dels serveis existents a la platja com són les dutxes i els rentapeus, la vigilància o el xiringuito, entre d'altres".

Les obres, que tindran una durada de quatre mesos, aniran a càrrec de la Demarcació de Costes a Catalunya i implicarà l'ordenació dels accessos i serveis d'aquest espai. En aquest sentit, Joan Giribet ha explicat que fer possible la recuperació mediambiental de la platja del Far fa necessari restringir el pas de vehicles i l'estacionament. Quant a l'accés als guals existents, queda garantit així com també l'accés per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda i vehicles de serveis i emergències.

Aparcaments alternatius

L'Ajuntament de VNG preveu habilitar zones d'aparcament alternatiu ja que un cop finalitzi l'actuació de regeneració a la platja del Far, aquest indret ja no es podrà utilitzar com a aparcament.

En primer terme l'Ajuntament de la ciutat habilitarà el solar que hi ha a la ronda Europa, davant de l'AKI, com a lloc d'estacionament de dissuasió. Aquesta aparcament serà gratuït i estarà connectat amb la façana marítima mitjançant un servei d'autobusos llançadora també gratuït. A banda, s'està estudiant la possibilitat d'habilitar alguna altre indret d'estacionament més a prop de la platja del Far, però en aquest cas, de pagament.