Vilafranca i Vilanova participen al concurs El Contenidor d’Or de reciclatge de vidre

Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú participen, juntament amb 10 municipis més de Catalunya, en el concurs El Contenidor d’Or, un concurs impulsat per Ecovidrio que premia el compromís de la ciutadania amb el reciclatge de vidre. Aquesta setmana s'ha presentat la iniciativa a Vilafranca, que té com a objectiu incrementar la taxa de reciclatge de vidre (els quilos de vidre que es reciclen per cada habitant) en els municipis participants.

El regidor de Territori, serveis Urbans i Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilafranca Josep M. Martí ha presentat la campanya, acompanyat de Sílvia Mayo d’Ecovidrio, i Núria Bel de la Mancomunitat Penedès-Garraf. El regidor vilafranquí ha destacat la iniciativa que “va en la línia de millora del reciclatge, d’un model d’economia circular que ha de permetre arribar als objectius fixats per la UE: un 50% de reciclatge per al 2020 i que Catalunya ha incrementat fins al 60%”. Martí ha afegit que el repte d’aquesta campanya “és millorar la recollida selectiva de la fracció de vidre i recuperar la tendència a l'alça registrada a Vilafranca quan es van instal·lar els nous contenidors”.

La competició El contenidor d’or ha començat aquest mes de novembre i s’allargarà fins al 30 d’abril de 2018. Durant aquest període, cada mes es quantificaran els residus de vidre que es reciclen en cada municipi participant i es compararan amb els reciclats durant el mateix mes de l’any anterior. Els municipis seleccionats són Badalona, el Prat de Llobregat, Girona, Granollers, Lleida, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Tarragona, Viladecans, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Premis mensuals i un gran guanyador final

Cada mes, el municipi que més augmenti, en percentatge, el vidre reciclat aconseguirà El Contenidor d’Or, el trofeu que lluirà en un espai emblemàtic de la ciutat en reconeixement del compromís de tots els veïns amb el reciclatge del vidre.

En finalitzar els sis mesos de concurs, el municipi que més hagi augmentat la taxa de reciclatge de vidre serà el guanyador final i podrà fer realitat un projecte de ciutat, com per exemple un parc infantil, un projecte d’una entitat o ONG local, materials per a un equipament cultural o associatiu o el patrocini d’un equip esportiu.

L’actualitat de la competició es podrà seguir a través de la pàgina web www.elcontenidordor.cat

Beneficis del reciclatge de vidre

El 100% del vidre dipositat al contenidor verd es recicla i s’utilitza per fabricar nous envasos de vidre, aconseguint nombrosos beneficis mediambientals, socials i econòmics. Amb un gest tan senzill com separar els residus d’envasos de vidre es redueixen les emissions de CO2 i el consum d’energia, s’estalvien matèries primeres, es frena la crescuda dels abocadors i es creen nous llocs de treball.

La participació en el concurs permetrà fer de Vilafranca una ciutat més compromesa amb el medi ambient i aconseguir incrementar la quantitat de residus d’envasos de vidre que es reciclen per habitant. L’any passat es van reciclar a Vilafranca una mitjana de 21,55 quilos d’envasos de vidre per persona. La mitjana catalana és de 18,8 quilos per persona anuals.